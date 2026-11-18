Зеленский объявил об увеличении парка украинской авиации / Shutterstock (иллюстративное изображение)
18 ноября президент Украины Владимир Зеленский сообщил о прогрессе в вопросе получения самолетов F-16.
Об этом глава государства заявил в вечернем обращении.
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Что сказал Зеленский о F-16?
Президент подчеркнул, что Украине нужно больше самолетов. Так, Киев вместе с партнерами готовит соответствующую совместную работу. Так, в ближайшее время будут приняты решения по этому вопросу.
Будет больше нашей авиации
Прогнозы
17 ноября во время заседания "Рамштайна" президент заявил, что Украине нужно еще 40 истребителей F-16. Часть имеющихся самолетов находится на ремонте и временно не может выполнять боевые задания.
Между тем, 14 ноября министр обороны Украины Евгений Хмара и его канадский коллега Дэвид Макгинти обсудили ускорение поставок боеприпасов для F-16 и ракет PAC-3.
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