Об этом глава государства заявил в вечернем обращении.

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Что сказал Зеленский о F-16?

Президент подчеркнул, что Украине нужно больше самолетов. Так, Киев вместе с партнерами готовит соответствующую совместную работу. Так, в ближайшее время будут приняты решения по этому вопросу.

Будет больше нашей авиации– подчеркнул Зеленский.

17 ноября во время заседания "Рамштайна" президент заявил, что Украине нужно еще 40 истребителей F-16. Часть имеющихся самолетов находится на ремонте и временно не может выполнять боевые задания.

Между тем, 14 ноября министр обороны Украины Евгений Хмара и его канадский коллега Дэвид Макгинти обсудили ускорение поставок боеприпасов для F-16 и ракет PAC-3.