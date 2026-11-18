Об этом заявил президент Владимир Зеленский в ходе заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн" 17 ноября.

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Что Зеленский попросил у союзников?

Глава государства поблагодарил страны, присоединившиеся к коалиции ВВС, но призвал партнеров усилить поддержку Украины.

Многое уже сделано. Большое спасибо, но нам нужно сделать еще больше. В частности, нам нужно еще 40 истребителей F-16– сказал президент.

Он добавил, что F-16 играют важную роль в уничтожении российских дронов Shahed и ракет.

Также Зеленский попросил европейские страны рассмотреть возможность передачи истребителей Mirage.

По его словам, эти самолеты можно быстрее подготовить к боевому применению, чем Rafale, обучение на которых требует больше времени.

Кроме того, президент подчеркнул необходимость в достаточном количестве боеприпасов для самолетов, которые уже есть в Украине, и призвал партнеров сделать их поставки приоритетом.

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Ранее об особенностях эксплуатации истребителей президент упомянул во время общения с журналистами.

Тогда он объяснял, что техника передавалась не новой, поэтому требует постоянной реновации и периодического обновления систем.

Из-за необходимости планового обслуживания количество самолетов, готовых к одновременному подъему для перехвата целей, остается ограниченным. Для создания надежного воздушного щита количество самолетов в небе должно увеличиться как минимум в 2,5 раза.

Параллельно с поиском дополнительных самолетов продолжается работа над поставками авиационного вооружения. Как сообщалось, Дания выделила пакет военной помощи на 645 миллионов евро, в который вошло 800 тысяч 20-миллиметровых снарядов для истребителей F-16.