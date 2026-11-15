Снаряды для F-16 и ракеты PAC-3: Хмара обсудил укрепление обороны со своим коллегой из Канады

Как сообщило Министерство обороны Украины, одной из ключевых тем переговоров стало участие Оттавы в закупке противобаллистических ракет через механизм JUMPSTART.

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Что известно об итогах переговоров?

Стороны сосредоточились на мерах, необходимых для усиления защиты украинского неба от ударов российских войск.

Также руководители оборонных ведомств скоординировали потребности для масштабирования операций Сил обороны и нанесения ударов по военной инфраструктуре противника.

Наращиваем асимметричные действия против врага. Усиливаем наши операции deep strike по объектам, которые работают на войну против Украины, в частности предприятиям, где производится российское вооружение– отметил Евгений Хмара.

Ускорение поставок боеприпасов для истребителей F-16

Отдельным приоритетом диалога стала поставка 20-миллиметровых снарядов для авиационных пушек. По словам украинского министра, самолеты F-16 играют решающую роль в перехвате вражеских воздушных целей.

Львиная доля реактивных беспилотников уничтожается именно нашими F-16. 20-мм боеприпасы для самолетов – критически важный ресурс. Важно максимально оперативно получать поставки, сокращать сроки и процедуры– подчеркнул министр обороны Украины.

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Стороны согласовали практические шаги, которые помогут существенно упростить бюрократические процедуры для ускорения поставки следующей партии вооружения.

Закупка отечественных беспилотников для фронта

Кроме того, Евгений Хмара проинформировал канадского министра о ситуации на поле боя, где украинские подразделения активно укрепляют технологическое превосходство. Беспилотные системы в настоящее время обеспечивают выполнение как ударных, так и сложных логистических операций.

Учитывая это, Киев призвал международных партнеров инвестировать в производство и закупку именно украинских беспилотников для нужд армии.

Как уже сообщалось на нашем сайте, Украина активно развивает систему эшелонированной противовоздушной обороны.

Ранее состоялись переговоры с Норвегией и Нидерландами о предоставлении 20-мм боеприпасов для F-16 и укреплении ЗРК NASAMS.