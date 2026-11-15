Снаряди для F-16 і ракети PAC-3: Хмара обговорив посилення оборони з колегою з Канади

Як повідомило Міністерство оборони України, однією з ключових тем переговорів стала участь Оттави в закупівлі протибалістичних ракет через механізм JUMPSTART.

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Що відомо про підсумки переговорів?

Сторони зосередилися на кроках, необхідних для посилення захисту українського неба від ударів російських військ.

Також керівники оборонних відомств скоординували потреби для масштабування операцій Сил оборони та ураження військової інфраструктури противника.

Нарощуємо асиметричні дії проти ворога. Посилюємо наші deep strike операції по об'єктах, які працюють на війну проти України, зокрема підприємствах, де виробляється російське озброєння– зазначив Євгеній Хмара.

Пришвидшення постачання боєприпасів для винищувачів F-16

Окремим пріоритетом діалогу стало постачання 20-міліметрових снарядів для авіаційних гармат. За словами українського міністра, літаки F-16 відіграють вирішальну роль у перехопленні ворожих повітряних цілей.

Левова частка реактивних безпілотників знищується саме нашими F-16. 20-мм боєприпаси для літаків – критичний ресурс. Важливо максимально оперативно отримувати постачання, скорочувати терміни та процедури– наголосив міністр оборони України.

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Сторони погодили практичні кроки, які допоможуть суттєво спростити бюрократичні процедури для прискорення наступної партії озброєння.

Закупівля вітчизняних безпілотників для фронту

Крім того, Євгеній Хмара поінформував канадського міністра про ситуацію на полі бою, де українські підрозділи активно вибудовують технологічну перевагу. Безпілотні системи наразі забезпечують виконання як ударних, так і складних логістичних операцій.

З огляду на це Київ закликав міжнародних партнерів інвестувати у виробництво та закупівлю саме українських безпілотників для потреб армії.

Як вже повідомлялося на нашому сайті, Україна активно розбудовує систему ешелонованої протиповітряної оборони.

Раніше відбулися переговори з Норвегією та Нідерландами щодо надання 20-мм боєприпасів для F-16 та посилення ЗРК NASAMS.