Хмара посилює захист українського неба, – експерт

Про це повідомив політолог та екснардеп Олександр Черненко.

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Як Україна посилює ППО?

За словами експерта, протягом останнього місяця показники збиття безпілотних літальних апаратів зросли. Зокрема, ефективність протидії реактивним "Шахедам" досягла 83%, а звичайним – 91%.

Завдяки чому це стало можливим? Хмара зробив пріоритетом розбудову системи ешелонованої оборони ППО. ЗРК малого та середнього радіусу дії, винищувальна авіація, подавлення РЕБ – це те, що найефективніше діє проти реактивних дронів росіян– пояснює політолог.

Окремо Черненко звертає увагу на асиметричні методи захисту українського неба, які Україна застосовує паралельно з переговорами щодо отримання ракет для Patriot.

За останній період в Росії було знищено 12 балістичних установок, якими ворог тероризував українські міста. Саме досвід проведення спецоперацій Хмари у СБУ дозволяє сьогодні впроваджувати асиметричні заходи по ураженню пускових установок. Ще один антибалістичний асиметричний крок: посилення ударів по російських військових підприємствах, які виробляють компоненти для балістики ворога. Більше наших ударів – менше російських ракет– наголошує екснардеп.

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Важливим напрямком залишається й співпраця з міжнародними партнерами. Зокрема, нещодавно відбулися переговори з Норвегією та Нідерландами щодо постачання боєприпасів і посилення зенітних ракетних комплексів NASAMS.

Днями відбулися важливі переговори, з Норвегією та Нідерландами щодо 20-мм боєприпасів для F-16 і посилення ЗРК NASAMS. Україна очікує на ці поставки для боротьби з дронами та крилатими ракетами. І це ті партнери, які можуть допомогти нам вже зараз– підсумовує експерт.

Нагадаємо, під час виступу на Atlantic Future Forum Євгеній Хмара зазначив, що Міноборони нарощує використання дешевших засобів протидії масованим атакам. Йдеться, зокрема, про дрони-перехоплювачі, зенітно-артилерійські модулі та засоби радіоелектронної боротьби (РЕБ).