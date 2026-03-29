Громкое поражение, – эксперт объяснил, чем уникален самолет США E-3G Sentry, который мог уничтожить Иран

Конфликт на Ближнем Востоке продолжает обостряться, а обмены ударами между сторонами становятся все более болезненными. Стало известно, что Иран, предположительно, попал в один из немногих редких американских самолетов E-3G Sentry.

Самолет E-3G Sentry входит в состав системы раннего предупреждения и контроля AWACS. Руководитель программ по безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХI" Павел Лакийчук объяснил в разговоре с 24 Каналом, почему Ирану удалось поразить этот важный для ВВС США самолет.

Почему E-3G Sentry важный самолет для США?

Лакийчук подчеркнул, что у россиян есть аналог американского самолета E-3G Sentry – ДРЛВ А-50, созданный на базе Ил-76. Силы обороны Украины за четыре года боевых действий уничтожили над Азовским морем и над Краснодарским краем два таких самолета. Еще два А-50 были повреждены на Таганрогском заводе.

Россияне после того, по его словам, хватались за голову, потому что это тот небогатый ресурс, который позволял им освещать воздушную ситуацию на большом расстоянии.

С одной стороны – это очень важный самолет, а с другой – очень уязвим. Он очень громоздкий, с огромной "тарелкой", на патрулировании движется очень медленно. Поэтому это лакомая цель для любых военных. И то, что американцы потеряли E-3G Sentry на Ближнем Востоке, – это очень громкое поражение,

– подчеркнул Павел Лакийчук.

Авиаэксперт напомнил, что ранее на Ближнем Востоке с двумя американскими самолетами KC-135, также огромными бортами, что предназначены для заправки самолетов, истребителей и т.д., произошел инцидент в воздухе. Один из таких самолетов США потеряли.

Стоит знать. Самолет E-3G Sentry обеспечивал радиолокационный мониторинг на большом расстоянии, выявлял воздушные угрозы и координировал действия боевых авиационных частей. Американский борт был оснащен мощными радарами, благодаря которым он осуществлял контроль за большими участками воздушного пространства. Производство E-3G Sentry было прекращено и сейчас в ВВС США осталось примерно 15 таких самолетов.

Подытоживая, он отметил, что потеря E-3G Sentry знаковая для американцев. Она свидетельствует о том, что США или убеждают себя в том, что они завоевали господство в воздухе, когда этого не произошло, или "что-то пошло не так".

