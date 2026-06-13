Россия наращивает производство "Искандер-М" до 60 – 70 ракет в месяц, – специалисты

Россия усовершенствовала баллистические ракеты "Искандер-М", адаптировав их к условиям санкций и расширив возможности по преодолению противоракетной обороны. Кроме того, противник внедрил в это оружие элементы и технические решения из северокорейских KN-23.

Об этом рассказал главный научный сотрудник Государственного научно-исследовательского института испытаний и сертификации вооружения и военной техники, полковник Александр Заруба в ходе мероприятия "Применение РФ средств воздушного нападения против гражданской инфраструктуры: технические и гуманитарные аспекты", передает "Милитарный".

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Что изменилось в производстве ракет "Искандер"?

По словам Александра Зарубы, в новых модификациях ракеты появился обновленный модуль 9B899, который на финальном участке полета отстреливает ложные цели, дипольные отражатели и тепловые ловушки, затрудняя работу систем ПВО.

В то же время эксперт отметил, что бортовые системы "Искандер-М" были адаптированы к режимам активного сканирования и обнаружения "слепых зон" радаров противовоздушной обороны. Программное обеспечение ракет регулярно обновляется.



Модернизация ракет "Искандер-М" / Фото "Милитарного"

В версиях производства после 2023–2024 годов, по данным специалистов, используется более быстрый процессор для обработки изображений с оптической головки самонаведения, что повышает точность распознавания и поражения целей.

Отдельно полковник подчеркнул, что для наращивания производства Россия интегрировала в конструкцию "Искандер-М" технические решения, связанные с северокорейскими баллистическими ракетами KN-23. В то же время, по словам Зарубы, использование непосредственно поставленных из КНДР ракет в последнее время не фиксируется.

Доля российских электронных компонентов в этой ракете выросла до 90%, но западная электроника также в ней присутствует. 7 вариантов боевых частей, включая проникающие, бетонобойные версии, и, соответственно, применяют их по аэродромам для поражения нашей тактической авиации. Особенно ведут поиск самолетов F-16,

– отметил он.

Каковы темпы производства "Искандеров" в России?

По оценкам украинских исследователей, по состоянию на весну 2026 года Россия производит около 60 баллистических ракет "Искандер-М" и примерно 10 крылатых ракет "Искандер-К" ежемесячно.

Также подтверждается работа над новой версией – условным проектом "Искандер-1000", который может получить дальность до 1 000 километров. Достичь этого планируют за счет нового энергетического топлива и увеличенного двигателя.

По данным анализа закупочной документации, на которую ссылаются исследователи, обнаружен заказ ракет с индексом 9М723-2, который может относиться к программе создания "Искандер-1000". Речь идет о партии из 18 единиц, запланированной на 2025 год, со стоимостью около 2,5 миллиона долларов за единицу.

Специалисты отмечают, что по состоянию на июнь 2026 года применение таких ракет на дальность более 500 километров не фиксировалось, что может свидетельствовать об их нахождении на этапе испытаний или доработки.

Напомним, ранее американский Институт изучения войны писал, что Россия увеличивает смертоносность ракет и БПЛА благодаря иностранным запчастям. Вероятно, такие изменения ввели после неудачной попытки использования советских компонентов и электроники в 2023 и 2024 годах.