Про це розповів головний науковий співробітник Державного науково-дослідного інституту випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки, полковник Олександр Заруба під час заходу "Застосування Росією засобів повітряного нападу проти цивільної інфраструктури: технічні та гуманітарні аспекти", передає "Мілітарний".

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Що змінилося у виробництві ракет "Іскандер"?

За словами Олександра Заруби, у нових модифікаціях ракети з'явився оновлений модуль 9B899, який на фінальній ділянці польоту відстрілює хибні цілі, дипольні відбивачі та теплові пастки, ускладнюючи роботу систем ППО.

Водночас експерт зазначив, що бортові системи "Іскандер-М" були адаптовані до режимів активного сканування та виявлення «сліпих зон» радарів протиповітряної оборони. Програмне забезпечення ракет регулярно оновлюється.



Модернізація ракет "Іскандер-М" / Фото "Мілітарного"

У версіях виробництва після 2023 – 2024 років, за даними фахівців, використовується швидший процесор для обробки зображень з оптичної головки самонаведення, що підвищує точність розпізнавання та ураження цілей.

Окремо полковник підкреслив, що для нарощування виробництва Росія інтегрувала в конструкцію "Іскандер-М" технічні рішення, пов'язані з північнокорейськими балістичними ракетами KN-23. Водночас, за словами Заруби, використання безпосередньо поставлених з КНДР ракет останнім часом не фіксується.

Частка російських електронних компонентів у цій ракеті зросла до 90%, але західна електроніка також у ній присутня. 7 варіантів бойових частин, включно з проникними, бетонобійними версіями, і, відповідно, застосовують їх по аеродромах для ураження нашої тактичної авіації. Особливо ведуть пошук літаків F-16,

– зазначив він.

Які темпи виробництва "Іскандерів" у Росії?

За оцінками українських дослідників, станом на весну 2026 року Росія виробляє близько 60 балістичних ракет "Іскандер-М" та приблизно 10 крилатих ракет "Іскандер-К" щомісяця.

Також підтверджується робота над новою версією – умовним проєктом "Іскандер-1000", який може отримати дальність до 1 000 кілометрів. Досягти цього планують внаслідок нового енергетичного палива та збільшеного двигуна.

За даними аналізу закупівельної документації, на яку посилаються дослідники, виявлено замовлення ракет з індексом 9М723-2, що може належати до програми створення "Іскандер-1000". Йдеться про партію з 18 виробів, заплановану на 2025 рік, із вартістю близько 2,5 мільйона доларів за одиницю.

Фахівці зазначають, що станом на червень 2026 року застосування таких ракет на дальність понад 500 кілометрів не фіксувалося, що може свідчити про їх перебування на етапі випробувань або доопрацювання.

Нагадаємо, раніше американський Інститут вивчення війни писав, що Росія збільшує смертоносність ракет та БпЛА завдяки іноземним запчастинам. Імовірно, такі зміни запровадили після невдалої спроби використання радянських компонентів та електроніки у 2023 та 2024 роках.