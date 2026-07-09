НАТО развернуло систему искусственного интеллекта Palantir для отслеживания российских войск, – The Times

Современные технологии все глубже интегрируются в сферу глобальной безопасности и обороны. Ведущие военные альянсы начинают полагаться на передовые алгоритмы для анализа угроз и принятия стратегических решений.

Североатлантический альянс внедрил в работу своей штаб-квартиры в Бельгии систему искусственного интеллекта Maven Smart System (MSS) от американской компании Palantir. Как сообщает издание The Times, эта технология предназначена для круглосуточного отслеживания передвижений российских войск и планирования военных операций.

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Как новая технология оптимизирует ресурсы Альянса?

MSS является флагманской платформой командования и управления на базе искусственного интеллекта. Система в режиме реального времени агрегирует, структурирует и визуализирует огромные массивы разведывательной информации, в частности видео с беспилотников, спутниковые снимки, данные радаров и перехватов. Она использует компьютерное зрение для автоматического обнаружения потенциальных целей или перемещений сил противника, отмечая их на экранах операторов.

Кроме того, ИИ предлагает военному командованию оптимальные варианты действий, автоматически оценивая ближайшие доступные силы НАТО, время до поражения и необходимое количество топлива, сокращая время принятия решений с нескольких часов до считанных минут.

Новая технология также значительно оптимизирует использование человеческих ресурсов: аналогичный объем аналитической работы, который ранее требовал привлечения около двух тысяч специалистов, теперь способна выполнять группа из 20 операторов.

Система Maven будет отображать дислокацию сил на всем восточном фланге и подробно передавать информацию о перемещениях российских войск. Если Россия перебросит элитные десантные подразделения ближе к границам стран Балтии, система зафиксирует это и подаст сигнал тревоги.

Если бы вы сейчас зашли в оперативный центр SHAPE (Верховного главнокомандования Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе), то на всех экранах увидели бы Palantir,

– заявил Луис Мосли, генеральный директор Palantir UK.

Он также заявил, что в случае войны НАТО будет планировать операции и наносить удары по целям именно с помощью Palantir.

Хотя 30 июня в НАТО объявили о достижении системой полной оперативной готовности, в официальном пресс-релизе не упомянули название Palantir. Ряд стран-членов Альянса, в частности Франция и Германия, выразили обеспокоенность из-за чрезмерной зависимости от технологий американской компании, которая исторически связана с ЦРУ.

В то же время Великобритания, Швеция и Нидерланды поддержали внедрение системы. В настоящее время Palantir также участвует в тендере на замену программного обеспечения для противовоздушной обороны НАТО, что должно позволить совместно отслеживать баллистические и гиперзвуковые ракеты.

Что известно об истории проекта Maven?

Военная программа Project Maven была запущена Пентагоном в 2017 году для внедрения машинного обучения в оборонные процессы США. Изначально ключевым партнером проекта была компания Google, однако в 2018 году она отказалась от контракта из-за внутренних протестов сотрудников против использования искусственного интеллекта в военных целях, после чего разработку возглавила Palantir.

Платформа успешно применялась вооруженными силами США во время операций на Ближнем Востоке и в Красном море. С начала полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году Соединенные Штаты использовали систему Maven для передачи украинским военным подробных координат российской техники и позиций на поле боя.

В то же время деятельность Palantir сопровождалась рядом скандалов. Иммиграционная служба США использовала ее программное обеспечение для поиска и депортации иностранцев, а в Великобритании в настоящее время пересматривают контракт Palantir с Национальной службой здравоохранения (NHS) из-за опасений по поводу утечки конфиденциальных данных пациентов.

Также компании приходилось опровергать обвинения в применении ее технологий израильской армией для нанесения ударов по гражданским объектам в секторе Газа.