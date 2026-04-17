Сбои со Starlink несколько раз срывали учения морских дронов США: эксперты указали на угрозу

Компания SpaceX – одна из важнейших технологических компаний для правительства США. Starlink, в частности, используется в критических программах – от дронов до систем отслеживания ракет. Впрочем, сильная зависимость Пентагона от спутниковой связи скрывает определенные риски.

В августе 2025 года произошел глобальный сбой в спутниковой сети Илона Маска. В результате во время испытаний без связи у побережья Калифорнии остались около двух десятков морских дронов. Об этом пишет Reuters.

Смотрите также Рои дронов – уже не фантастика: как украинский стартап Swarmer опережает россиян в гонке технологий

Как Starlink сорвал испытания морских дронов США?

Учения остановились почти на час. Этот инцидент стал одним из нескольких сбоев в испытаниях ВМС, связанных со Starlink. Во время них операторы теряли связь с дронами.

Внутренний отчет ВМС США за апрель 2025 года показал, что Starlink имел трудности со стабильным соединением при нагрузке несколькими беспилотными системами одновременно.

В документе указано, что "зависимость от Starlink выявила ограничения при работе с несколькими аппаратами".

Также упоминались проблемы с радиооборудованием и сетевыми системами других поставщиков.

Некоторые американские законодатели предупреждают Пентагон о рисках чрезмерной зависимости от одной компании, особенно такой, которой руководит самый богатый человек в мире.

Ранее также сообщалось, что Илон Маск мог временно выключать Starlink для украинских военных, что вызвало беспокойство союзников США.

Обратите внимание! В биографии Маска, написанной журналистом Уолтермом Айзексоном, упоминается интересный факт. В 2022 году Илон Маск втайне приказал выключить Starlink у побережья Крымского полуострова, чтобы помешать атакам ВСУ на флот России. Он якобы боялся, что в ответ оккупанты применят ядерное оружие.

Эксперты отмечают, что несмотря на сбои, Starlink остается чрезвычайно важным из-за своей дешевизны, доступности и глобального покрытия. Специалист по автономным системам Брайан Кларк отметил, что военные "сознательно принимают эти риски ради преимуществ, которые дает такая масштабная сеть".

Использование Starlink в мире: последние новости