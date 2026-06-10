Исторические кадры: в сети показали вероятный пролет украинской ракеты FP-5 Flamingo в Чувашии

В ночь на 10 июня в Чебоксарах, что в Чувашии, гремели громкие взрывы. Вероятно, для атаки на регион военные использовали украинскую ракету FP-5 Flamingo.

Видео момента атаки и пролета ракеты в Чебоксарах публикует телеграм-канал Exilenova+.

Читайте также В российских Самаре и Чебоксарах горят НПЗ и завод, производящий ракеты

Что известно о ракетном ударе по Чебоксарам?

Этой ночью в Чебоксарах под ракетным ударом оказался объект ВНИИР – Всероссийский научно-исследовательский институт релестроения.

Речь идет о военном предприятии, расположенном, которое производит ключевые компоненты и навигационное оборудование (антенны "Комета") для российского ВПК, в частности для дронов типа "Шахед", а также для ракет "Искандер-М" и "Калибр".

На видео, которое публикуют в сети местные жители, действительно можно увидеть ракету, летящую достаточно низко над землей. По предварительной информации, в кадр попала украинская ракета FP-5 Flamingo – она может наносить удары на расстоянии более 3000 километров.

Ракета летит над Чебоксарами: смотрите видео