Истребители Gripen должны появиться в Украине уже в январе 2027 года. В то же время государству необходимо увеличить количество боевых самолетов для противодействия российским реактивным дронам.

Об этом сообщил Владимир Зеленский во время вечернего видеообращения.

Президент анонсировал появление Gripen в Украине

Владимир Зеленский рассказал, что одним из ключевых вопросов Ставки стала защита Украины от российских реактивных дронов в этом году и в 2027 году. В частности, украинская разведка располагает информацией о объемах производства вражеских беспилотников, схемах поставок компонентов для них и планах их применения.

По словам президента, для противодействия российским атакам необходимо не только ужесточать санкции и экспортный контроль, но и наращивать количество средств для сбивания вражеских беспилотников.

И, конечно, наши средства для сбивания "Шахедов": F-16 – в Украине нужно больше таких самолетов, Gripen, которые должны появиться в Украине с января 2027 года, – их тоже нужно будет больше, – подчеркнул Зеленский.

У украинской стороны уже есть конкретные задачи по увеличению количества боевых самолетов. Над этим будут работать на уровне президента, Министерства иностранных дел и Министерства обороны.

И я на своем уровне с лидерами, и МИД, и Министерство обороны – у всех нас есть конкретные задачи: будет больше самолетов для нашей обороны. Это абсолютно ясно. Это очень нужно,

– подчеркнул президент.

Кроме того, Зеленский сообщил о положительных результатах работы украинских производителей оружия. В частности, уже появилось больше эффективных перехватчиков, способных противостоять российским реактивным "Шахедам". Украина намерена заключить как можно больше контрактов на поставку таких средств у отечественных производителей.

Напомним, ранее Зеленский сообщал о прогрессе в вопросе получения Украиной дополнительных истребителей F-16. По его словам, Украине нужно больше боевых самолетов, поэтому Киев вместе с партнерами готовит совместные решения. В ближайшее время могут появиться конкретные результаты этой работы.