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Про це повідомив Володимир Зеленський під час вечірнього відеозвернення.

Президент анонсував появу Gripen в Україні

Володимир Зеленський розповів, що одним із ключових питань Ставки став захист України від російських реактивних дронів цьогоріч та у 2027 році. Зокрема, українська розвідка має інформацію щодо обсягів виробництва ворожих безпілотників, схем постачання компонентів для них та планів їхнього застосування.

За словами президента, для протидії російським атакам необхідно не лише посилювати санкції та експортний контроль, а й нарощувати кількість засобів для збиття ворожих безпілотників.

І, звісно, наші засоби для збиття "Шахедів": F-16 – в Україні потрібно більше таких літаків, Gripen, які мають з’явитись в Україні з січня, – теж треба буде більше, – наголосив Зеленський.

Українська сторона вже має конкретні завдання щодо збільшення кількості бойових літаків. Над цим працюватимуть на рівні президента, Міністерства закордонних справ та Міністерства оборони.

І я на своєму рівні з лідерами, і МЗС, і Міністерство оборони – у всіх нас є конкретні завдання: буде більше літаків для нашої оборони. Це абсолютно чітко. Це дуже потрібно– підкреслив президент.

Крім того, Зеленський повідомив про позитивні результати роботи українських виробників зброї. Зокрема, вже є більше ефективних перехоплювачів, здатних протидіяти російським реактивним "Шахедам". Україна має намір максимально законтрактувати такі засоби у вітчизняних виробників.

Нагадаємо, раніше Зеленський повідомляв про прогрес у питанні отримання Україною додаткових винищувачів F-16. За його словами, Україні потрібно більше бойових літаків, тому Київ разом із партнерами готує спільні рішення. Найближчим часом можуть з'явитися конкретні результати цієї роботи.