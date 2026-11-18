Российского президента во время зарубежных поездок традиционно сопровождает специальный терминал управления ядерными силами, известный как "Чегет". Что находится внутри этого устройства и действительно ли оно позволяет запустить ядерные ракеты одним нажатием кнопки?

18 ноября Владимир Путин прибыл в китайский Шэньчжэнь на саммит АТЭС, где 19 ноября запланированы его трехсторонние переговоры с президентом США Дональдом Трампом и лидером Китая Си Цзиньпином. Как сообщает Reuters, среди тем предстоящей встречи будет контроль над ядерным оружием.

Что такое ядерный чемоданчик "Чегет"

Российский ядерный чемоданчик называют "Чегет". Его название происходит от одноименной горы на Кавказе, а само устройство представляет собой переносной терминал защищенной связи. Чемодан является частью системы "Казбек", которая обеспечивает управление стратегическими ядерными силами России.

Вопреки распространенному мнению, внутри нет ни ядерного заряда, ни механизма, который физически запускает ракеты. По данным Reuters, терминал является одним из элементов системы командования: через него руководство получает сообщения и передает приказы о применении стратегического оружия.

В России есть три ядерных чемодана

Считается, что терминалы "Чегет" предназначены для президента России, министра обороны и начальника Генерального штаба. Такую структуру описывают исследователи Center for Naval Analyses. Система была создана еще во времена Советского Союза.

Однако наличие трех терминалов не означает, что любое из должностных лиц может единолично запустить ракеты. Подробная процедура согласования ядерного удара засекречена.

Может ли Путин нажать кнопку и запустить ракеты

Образ красной кнопки в чемодане хорошо известен по фильмам, однако реальная процедура сложнее. Президент России имеет полномочия принимать решение о применении ядерного оружия, но реализовать его могут только соответствующие военные структуры через систему управления и авторизации.

В открытых источниках нет достоверного полного описания всех этапов проверки приказа. Поэтому утверждение, что достаточно одного нажатия кнопки, является упрощением. Ранее 24 Канал проанализировал ядерные угрозы Кремля и возможные последствия использования такого оружия.

Президентский терминал нужен для поддержания защищенной связи с военным командованием независимо от места нахождения главы государства. По открытым данным, устройство сопровождают специально подготовленные офицеры.

Почему ядерное оружие оказалось в центре переговоров

В феврале 2026 года истек срок действия договора "Новый СНВ", который ограничивал стратегические ядерные вооружения США и России. Вашингтон стремится обсуждать контроль над вооружениями также с Китаем, но пока не объявлено ни об одном новом соглашении.

Как ранее сообщал "Милитари 24" со ссылкой на SIPRI, Россия продолжает наращивать количество развернутых ядерных боеголовок, а Китай также расширяет свой арсенал. Другой материал "Милитари 24" рассказывал о российских технологиях и развитии ядерного арсенала КНДР.

Даже если бы "Чегет" находился рядом с Путиным во время нынешних переговоров, это само по себе не было бы признаком подготовки ядерного удара. Терминал является штатным средством связи, а не демонстрационным оружием.