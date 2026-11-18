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Володимир Путін 18 листопада прибув до китайського Шеньчженя на саміт АТЕС, де 19 листопада заплановані його тристоронні переговори з президентом США Дональдом Трампом і лідером Китаю Сі Цзіньпіном. Як повідомляє Reuters, серед тем майбутньої зустрічі буде контроль над ядерними озброєннями.

Що таке ядерна валіза Чегет

Російську ядерну валізу називають "Чегет". Її назва походить від однойменної гори на Кавказі, а сам пристрій є переносним терміналом захищеного зв'язку. Валіза входить до системи "Казбек", яка забезпечує управління стратегічними ядерними силами Росії.

Попри поширене уявлення, усередині немає ані ядерного заряду, ані механізму, який фізично запускає ракети. За даними Reuters, термінал є одним з елементів системи командування: через нього керівництво отримує повідомлення та передає накази щодо застосування стратегічної зброї.

У Росії є три ядерні валізи

Вважається, що термінали "Чегет" передбачені для президента Росії, міністра оборони та начальника Генерального штабу. Таку структуру описують дослідники Center for Naval Analyses. Систему створили ще за часів Радянського Союзу.

Однак наявність трьох терміналів не означає, що будь-хто з посадовців може одноосібно запустити ракети. Детальна процедура погодження ядерного удару засекречена.

Чи може Путін натиснути кнопку та запустити ракети

Образ червоної кнопки у валізі добре відомий із фільмів, однак реальна процедура складніша. Президент Росії має повноваження ухвалювати рішення про застосування ядерної зброї, але реалізувати його можуть лише відповідні військові структури через систему управління й авторизації.

У відкритих джерелах немає достовірного повного опису всіх етапів перевірки наказу. Тому твердження, що достатньо одного натискання кнопки, є спрощенням. Раніше 24 Канал аналізував ядерні погрози Кремля та можливі наслідки використання такої зброї.

Президентський термінал потрібен, щоб підтримувати захищений зв'язок із військовим командуванням незалежно від місця перебування глави держави. За відкритими даними, пристрій супроводжують спеціально підготовлені офіцери.

Чому ядерна зброя опинилася в центрі переговорів

У лютому 2026 року завершився термін дії договору New START, який обмежував стратегічні ядерні озброєння США та Росії. Вашингтон прагне обговорювати контроль над озброєннями також із Китаєм, але жодної нової угоди наразі не оголошено.

Як раніше повідомляв Мілітарі 24 з посиланням на SIPRI, Росія продовжує нарощувати кількість розгорнутих ядерних боєголовок, а Китай також розширює свій арсенал. Інший матеріал Мілітарі 24 розповідав про російські технології та розвиток ядерного арсеналу КНДР.

Навіть якби "Чегет" перебував поруч із Путіним під час нинішніх переговорів, це саме собою не було б ознакою підготовки ядерного удару. Термінал є штатним засобом зв'язку, а не демонстраційною зброєю.