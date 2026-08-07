Полковник армии Великобритании в отставке Хэмиш де Бреттон-Гордон рассказал "24 Каналу", что применение Россией ядерного оружия не изменит ход войны, зато может привести к последствиям, которых больше всего боится сам Владимир Путин.

Почему Путин не спешит применять ядерное оружие

Хэмиш де Бреттон-Гордон подчеркнул, что даже если Россия нанесет ядерный удар по украинским военным объектам или командным пунктам, это не обеспечит ей победу на поле боя. Наоборот, такой шаг лишь укрепит решимость Украины и заставит Запад действовать гораздо жестче.

Важно! Владимир Зеленский заявил, что Пекин строго предостерег Москву от любых шагов в сторону эскалации с использованием средств массового поражения. Руководство КНР в ультимативной форме запретило Кремлю даже рассматривать вариант ядерного удара в рамках войны против Украины. Известно, что об этом резком изменении риторики Китая украинского лидера проинформировали западные партнеры.

Ядерная эскалация не происходит мгновенно, ведь решение о применении такого оружия состоит из ряда последовательных шагов.

Россия уже зашла так далеко, насколько это возможно. Если она действительно применит ядерное оружие, НАТО, вероятно, будет готово вмешаться,

– считает де Бреттон-Гордон.

По его словам, особенно решительно могут отреагировать страны Балтии, которые уже сейчас активно готовятся к возможным угрозам. Именно перспектива вмешательства Альянса, по его мнению, является главным сдерживающим фактором для Кремля.

Призывы к ядерной эскалации раздаются преимущественно со стороны российских радикалов, стремящихся усилить собственное политическое влияние и рассматривающих себя в качестве потенциальных преемников Путина.

Союзники Путина заявляют, что война должна закончиться

Хэмиш де Бреттон-Гордон также обратил внимание на изменение риторики ближайших партнеров Кремля. Все чаще звучат сигналы о том, что даже союзники России осознают бесперспективность продолжения войны.

Он отметил, что в последнее время Александр Лукашенко практически исчез из публичного пространства, хотя ранее регулярно выступал с воинственными заявлениями в поддержку Москвы.

Полковник армии в отставке о ситуации в России: видео

Если у Путина вообще есть друзья, то именно они сейчас говорят ему, что все кончено. И то, что они делают такие заявления публично, очень показательно,

– сказал британский полковник.

По его словам, даже в российском информационном пространстве все чаще возникают вопросы относительно действий Кремля. Это может свидетельствовать о постепенном изменении настроений вокруг российского руководства.

Полковник считает, что нынешняя ситуация приближает стороны к справедливому миру больше, чем когда-либо за последнее длительное время, хотя война пока остается в сложной фазе противостояния.