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Об этом сообщило издание Defense Express со ссылкой на Jiji Press.

Зачем Япония развертывает ракеты вблизи России?

Развертывание Type 25 NVGP на Хоккайдо призвано усилить оборонные возможности Японии и сдерживать потенциальные угрозы со стороны России и Китая. В частности, комплексы предназначены для поражения сил противника, которые могут попытаться высадиться на японских островах, а также вражеских кораблей.

Мобильная пусковая установка для японских гиперзвуковых ракет HVGP, октябрь 2024 года / Фото Channel @1zz_fetaz

Как сообщает Jiji Press, новую систему разместят в военном лагере Ками-Фурано. Точную дату передислокации оборудования японское оборонное ведомство объявит дополнительно.

Первые комплексы Type 25 NVGP Япония развернула еще в марте 2026 года на территории лагеря Фудзи в префектуре Сидзуока. До окончания финансового года, то есть до марта 2027 года, аналогичные системы также планируется разместить в лагере Эбино в префектуре Миядзаки.

Испытательный запуск Type 25 NVGP / Фото ATLA

Какова дальность полета японских гиперзвуковых ракет?

Точные технические характеристики Type 25 NVGP японское оборонное ведомство пока не раскрывает. Известно, что ракета оснащена гиперзвуковым планирующим блоком, который после разгона движется к цели на высокой скорости.

По оценкам Defense Express, нынешняя версия Type 25 NVGP Block 1 может поражать цели на расстоянии около 500 километров. Это позволяет охватить часть акватории вблизи Японии и отдельные территории, в частности южную часть российского острова Сахалин.

Однако Токио не планирует ограничиваться исходными возможностями комплекса. Следующим этапом должно стать создание модернизированной версии Block 2A, дальность которой, по оценкам, может достичь 2000 километров. Также ожидается, что она будет способна поражать морские цели.

В перспективе Япония хочет разработать еще более мощную модификацию Block 2B с дальностью до 3000 километров. Она потенциально позволила бы охватить значительную часть Дальнего Востока России и территорию Китая, включая Пекин.

В то же время эти показатели пока носят прогнозный характер: разработка модернизированных версий продолжается. По оценкам Defense Express, завершить работу над Block 2A планируется в 2027 финансовом году, а над Block 2B – в 2030-м.

Что еще Япония размещает дальнобойные ракеты?

Развертывание Type 25 NVGP является частью более масштабного перевооружения японских Сил самообороны. Токио постепенно расширяет возможности нанесения ударов на большие расстояния, в частности развивает ракетные системы для военно-морских сил.

Ранее "24 Канал" сообщал, что Япония планирует вооружить подводные лодки гиперзвуковыми ракетами. Соответствующие разработки призваны усилить возможности японского флота на фоне военной активности Китая и России в регионе.

Таким образом, Япония постепенно формирует многоуровневую систему дальнобойного вооружения, которая в перспективе может изменить баланс сил в Тихоокеанском регионе.