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Про це повідомило видання Defense Express із посиланням на Jiji Press.

Навіщо Японія розгортає ракети біля Росії?

Розгортання Type 25 NVGP на Хоккайдо має посилити оборонні можливості Японії та стримувати потенційні загрози з боку Росії й Китаю. Зокрема, комплекси призначені для ураження сил противника, які можуть спробувати висадитися на японських островах, а також ворожих кораблів.

Мобільна ПУ під японські гіперзвукові ракети HVGP, жовтень 2024 року / Фото Channel @1zz_fetaz

Як повідомляє Jiji Press, нову систему розмістять у військовому таборі Камі-Фурано. Точну дату передислокації обладнання японське оборонне відомство оголосить додатково.

Перші комплекси Type 25 NVGP Японія розгорнула ще в березні 2026 року на території табору Фудзі у префектурі Сідзуока. До завершення фінансового року, тобто до березня 2027-го, аналогічні системи також планують розмістити у таборі Ебіно в префектурі Міядзакі.

Випробувальний запуск Type 25 NVGP / Фото ATLA

Яку дальність мають японські гіперзвукові ракети?

Точні технічні характеристики Type 25 NVGP японське оборонне відомство поки не розкриває. Відомо, що ракета оснащена гіперзвуковим планерувальним блоком, який після розгону рухається до цілі на високій швидкості.

За оцінками Defense Express, нинішня версія Type 25 NVGP Block 1 може уражати цілі на відстані близько 500 кілометрів. Це дозволяє охопити частину акваторії поблизу Японії та окремі території, зокрема південну частину російського острова Сахалін.

Однак Токіо не планує обмежуватися початковими можливостями комплексу. Наступним етапом має стати створення модернізованої версії Block 2A, дальність якої, за оцінками, може сягнути 2000 кілометрів. Також очікується, що вона матиме можливість уражати морські цілі.

У перспективі Японія хоче розробити ще потужнішу модифікацію Block 2B із дальністю до 3000 кілометрів. Вона потенційно дозволила б охопити значну частину Далекого Сходу Росії та територію Китаю, включно з Пекіном.

Водночас ці показники поки є прогнозними: розробка модернізованих версій триває. За оцінками Defense Express, завершити роботу над Block 2A планують у 2027 фінансовому році, а над Block 2B – у 2030-му.

Де ще Японія розміщує далекобійні ракети?

Розгортання Type 25 NVGP є частиною масштабнішого переозброєння японських Сил самооборони. Токіо поступово розширює можливості завдавати ударів на великих відстанях, зокрема розвиває ракетні системи для військово-морських сил.

Раніше 24 Канал повідомляв, що Японія планує озброїти підводні човни гіперзвуковими ракетами. Відповідні розробки мають посилити можливості японського флоту на тлі військової активності Китаю та Росії в регіоні.

Таким чином, Японія поступово формує багаторівневу систему далекобійного озброєння, яка в перспективі може змінити баланс сил у Тихоокеанському регіоні.