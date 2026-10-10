Япония заказала дроны SkyFall: министр пообещал как можно скорее обеспечить их поставку

Украинские оборонные разработки заинтересовали еще одну страну, стремящуюся укрепить собственную безопасность. Япония уже сделала конкретный шаг к сотрудничеству с украинским производителем, а ее министр обороны отметил опыт Украины в совершенствовании военных технологий.

Министерство обороны Японии заключило контракт на закупку дронов-перехватчиков украинской компании SkyFall. Об этом 9 октября во время пресс-конференции заявил министр обороны страны Синдзиро Коидзуми.

Что заявил министр обороны Японии?

Министр обороны подтвердил, что страна уже договорилась о закупке украинских дронов-перехватчиков, и подчеркнул, что их хотят получить как можно скорее.

Министерство обороны Японии уже заключило контракт на закупку дронов-перехватчиков украинской компании SkyFall. В настоящее время мы работаем над тем, чтобы обеспечить их поставку как можно скорее,

– заявил Коидзуми.

Чему Япония хочет научиться у Украины?

Коидзуми отдельно отметил украинский опыт разработки и быстрого совершенствования оборонных технологий. Он обратил внимание на быстрый цикл обратной связи, благодаря которому новые модификации дронов с улучшенными характеристиками появляются каждые 2–3 недели.

По словам министра, Японии есть чему поучиться у Украины как в развитии оборонной промышленности, так и в укреплении производственной базы. Он подчеркнул, что стране необходимо укреплять собственные возможности сдерживания и реагирования, а конкретные решения для этого японская сторона будет изучать в дальнейшем.

Какие дроны производит SkyFall?

Украинская компания производит перехватчики P1-SUN в нескольких модификациях. В частности, есть версия с модулем искусственного интеллекта, а также вариант с увеличенной скоростью полета, предназначенный для уничтожения реактивных беспилотников.

Перехватчик P1-SUN JetKiller / Фото REUTERS

Недавно были обнародованы кадры, на которых украинский перехватчик P1-SUN JetKiller уничтожает российский реактивный дрон "Герань-5".

Ранее мы писали о том, что реактивные дроны россиян стали быстрее, поэтому Украина совместно с Германией разрабатывает новую систему, которая сможет перехватывать даже реактивные модификации российских дронов.