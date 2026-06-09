"Калибры" теперь опаснее: в Минобороны рассказали, как россияне модернизировали ракеты

Российские войска с начала полномасштабного вторжения несколько изменили крылатые ракеты типа "Калибр". В частности, на них начали устанавливать кассетную боевую часть.

Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины.

Смотрите также Россия атаковала Украину "Калибрами": что известно об этих ракетах

Как враг изменил "Калибры"?

Военные инженеры и ученые Минобороны определили, что с 2022 года Россия била по Украине "Калибрами", где боевая часть была осколочно-фугасной. Однако специалисты проанализировали ракеты сбитые весной этого года и установили в них кассетную боевую часть.

Противник сделал это, чтобы увеличить площадь поражения и применять ракету против рассредоточенных целей,

– объяснили в Минобороны.

Вторая модификация касается элементной базы. При изготовлении в 2023 – 2024 годах Россия пыталась перейти на использование отечественных элементов. Но специалисты МО Украины проанализировали сбитую ракету, собранную в 2025 году, и установили, что ее бортовая цифровая вычислительная машина снова содержит импортные компоненты.

В Минобороны предполагают, что попытка заменить иностранную электронику на российскую ухудшила точность наведения ракет.

Минобороны установило всех производителей электроники для "Калибров", а также главных конструкторов и менеджеров, причастных к производству ракет. Эти данные передаются для дальнейшей обработки в рамках санкционной политики,

– добавили в Министерстве.

Напомним, во время последней массированной атаки по Украине 2 июня Россия запустила пять крылатых ракет "Калибр" из акватории Каспийского моря. Силы противовоздушной обороны уничтожили три из них.

Всего в мае процент сбития воздушных вражеских целей достиг 90,75%. Среди обезвреженных ракет были и 11 "Калибров".