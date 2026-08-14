Камера за миллионы не поможет, если ее установили низко: как должен "видеть" наземный робот

Оператор наземного робота фактически управляет машиной через ее камеры. Поэтому даже качественная оптика не гарантирует нормального обзора, если ее установили слишком низко. Высокая трава может закрыть поле зрения, и оператор не заметит яму, колею или другое препятствие на маршруте.

Военный эксперт, кандидат технических наук Александр Костур в материале, предоставленном "Милитари24", после анализа ходовой части украинских наземных роботов и угроз для них на поле боя, обратил внимание на расположение камер как один из факторов живучести наземной роботизированной платформы. Насколько важно видео с бортовых камер для работы оператора, видно и на реальных украинских системах. Например, платформа BUREVII объединяет управление НРК, видео с бортовых камер, телеметрию и планирование маршрута.

Дорогая камера не решает проблему обзора

Современная камера может иметь высокое разрешение и передавать качественное видео. Но для наземного робота значение имеет не только сама оптика.

Костур обращает внимание на простую особенность местности. Луговая растительность в наших широтах может достигать около 600 миллиметров, а высокое степное разнотравье – превышать метр. Если фронтальная камера расположена низко над землей, значительная часть ее поля зрения может быть перекрыта растительностью.

"Для качественного обзора и эффективного управления НРП необходимо обеспечить максимально беспрепятственный обзор местности", – подчеркивает Александр Костур.

По его оценке, основную камеру следует устанавливать на высоте не менее 1000 миллиметров.

Речь идет не просто о комфорте оператора. Своевременно замеченное препятствие может определить, продолжит ли платформа движение, застрянет ли она или опрокинется.

Разница между низкой растительностью и высоким травостоем для камеры наземного робота. Рисунок А. Костура

Оператор видит мир глазами робота

В обычной машине водитель может изменить положение головы, посмотреть в сторону или оценить препятствие через окно. У оператора НРП такой возможности нет.

Его ситуационная осведомленность определяется тем, что попадает в поле зрения бортовых камер.

Это хорошо видно на примере практического применения наземных роботов. "Милитари24" рассказывал о работе оператора НРК группы "Реванш" ГУР, где дистанционное управление машиной является центральной частью выполнения задачи.

Поэтому "слепая зона" для НРП имеет гораздо более серьезные последствия, чем для многих других дистанционно управляемых систем.

Если оператор слишком поздно заметил колею, яму или крутой край склона, у него может просто не остаться возможности скорректировать траекторию.

Двух камер достаточно, но четыре лучше

Эксперт рассматривает несколько схем обзора НРП. Минимально достаточным вариантом он называет две камеры: фронтальную и заднюю. Такая конфигурация позволяет оператору управлять платформой при движении вперед и назад.

Заднюю камеру, в отличие от основной фронтальной, допускается устанавливать ниже, примерно на высоте 500 миллиметров.

Но наиболее эффективной эксперт считает систему из четырех камер. К передней и задней добавляются две боковые.

Таким образом оператор получает гораздо более полное представление о пространстве вокруг платформы. Это важно при маневрировании в узком месте, обходе препятствий или движении по сложному рельефу.

Схемы расположения передней, задней и боковых камер и варианты высоты их установки. Рисунок О. Костура

Практическую ценность широкого обзора демонстрируют и уже созданные украинские НРК. Например, в материале "Милитари24" о НРК "ВОРОН" с системой противодействия FPV отмечалось, что именно оператор должен обнаружить угрозу через бортовые камеры комплекса.

То есть камеры используются не только для того, чтобы видеть дорогу под колесами. Они формируют общую картину вокруг робота.

Задний ход для НРП не менее важен, чем движение вперед

Особенность наземной роботизированной платформы заключается еще и в том, что она не всегда может развернуться.

НРП может пройти по узкому маршруту до позиции, доставить груз или выполнить другое задание, после чего возвращаться по той же дороге задним ходом.

В этом случае задняя камера фактически становится основной.

Это особенно актуально для логистических и эвакуационных платформ, работающих на опасных участках. "Милитари24" ранее показывал, как НРК используют для эвакуации раненых и выполнения работ там, где присутствие человека создает чрезмерный риск.

Для таких задач возможность безопасно пройти маршрут обратно имеет не меньшее значение, чем способность добраться до точки назначения.

Камеры становятся частью выживаемости НРП

Расположение камер может казаться второстепенной деталью на фоне связи, защиты электроники или характеристик ходовой части. На самом деле эти системы напрямую связаны.

Хорошая проходимость не поможет, если оператор не видит препятствие. Мощный привод не спасет машину, если она из-за неправильной траектории зайдет в глубокую колею. Даже несколько сантиметров разницы в положении камеры могут существенно изменить картину, которую видит оператор.

Поэтому Костур рассматривает схему обзора как часть общей компоновки НРП, а не как дополнительное оборудование, которое можно установить уже после создания платформы.

Украинские наземные роботы уже выполняют задачи, от которых напрямую зависит жизнь военных. В таких условиях робот должен не просто иметь камеру. Он должен предоставлять оператору достаточно информации, чтобы тот вовремя заметил опасность и не потерял машину из-за препятствия, которого просто не было видно.