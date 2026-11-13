Немецкий производитель дронов для ВСУ подвергся кибератаке

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Первым об инциденте сообщило издание Financial Times, сославшись на реакцию Бундесвера и заявление оборонного предприятия. Специалисты по безопасности баварского производителя зафиксировали несанкционированное вторжение и немедленно привлекли профильные государственные службы. Благодаря совместным действиям команде удалось локализовать угрозу и устранить риски для систем.

Детали кибератаки и реакция Бундесвера

Неизвестные хакеры смогли проникнуть в корпоративные сети мюнхенского предприятия и разместили вредоносную программу непосредственно на сервере обновлений.

В ответ на это немецкое военное ведомство в качестве меры предосторожности временно вывело из эксплуатации дроны этой компании. Впоследствии в Quantum Systems заявили, что весь парк техники вновь полностью готов к работе и не несет угрозы для военных операторов.

В настоящее время инцидент расследуется совместно с государственными органами. По данным немецких СМИ, к делу подключились Военная контрразведка Бундесвера (MAD), Федеральное ведомство по защите конституции и Федеральное ведомство по информационной безопасности Германии.

В самой компании отметили, что европейская оборонная промышленность уже несколько лет находится под прицелом вражеских кибератак. Под особый удар попадают именно те предприятия, которые поддерживают Украину и поставляют критически важную технику для Сил обороны.

Сотрудничество Quantum Systems с Украиной

Компания производит широкий спектр беспилотных аппаратов как военного, так и гражданского назначения. Украинские военные регулярно используют ее разведывательные комплексы в войне против России.

Среди флагманских систем производителя – беспилотник Reliant с искусственным интеллектом, способный вести разведку более десяти часов, а также программная платформа Mosaic для управления дронами.

Кроме того, баварский разработчик активно расширяет сотрудничество с Киевом.

В частности, производитель запланировал передать Украине десятки тысяч дронов-перехватчиков SPYS для борьбы с реактивными БПЛА "Герань", а также наладил партнерство с украинской компанией Frontline Robotics по совместному производству ударных дронов на территории Германии.

Напомним, ранее мы писали о том, что хакерская группировка GhostShell проводит кибератаки на украинскую цепочку поставок беспилотников. Злоумышленники выдают себя за производителя дронов-перехватчиков, чтобы получить доступ к оборонным сетям.

Как сообщает специализированный портал Cyberpress, атаки продолжаются с февраля 2026 года. Основными целями хакеров стали украинские оборонные и закупочные структуры.