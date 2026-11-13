Німецький виробник дронів для ЗСУ зазнав кібератаки

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Першим про інцидент повідомило видання Financial Times, посилаючись на реакцію Бундесверу та заяву оборонного підприємства. Фахівці з безпеки баварського виробника зафіксували несанкціоноване втручання та негайно залучили профільні державні служби. Завдяки спільним діям команді вдалося локалізувати загрозу й усунути ризики для систем.

Деталі кібератаки та реакція Бундесверу

Невідомі хакери змогли проникнути в корпоративні мережі мюнхенського підприємства та розмістили шкідливу програму безпосередньо на сервері оновлень.

У відповідь на це німецьке військове відомство як запобіжний захід тимчасово вивело з експлуатації дрони цієї компанії. Згодом у Quantum Systems заявили, що весь парк техніки знову повністю готовий до роботи й не несе загрози для військових операторів.

Наразі інцидент розслідують разом із державними органами. За даними німецьких медіа, до справи підключилися Військова контррозвідка Бундесверу (MAD), Федеральне відомство із захисту конституції та Федеральне відомство з інформаційної безпеки Німеччини.

У самій компанії зазначили, що європейська оборонна промисловість уже кілька років перебуває під прицілом ворожих цифрових нападів. Під особливий удар потрапляють саме ті підприємства, які підтримують Україну та постачають критично важливу техніку для Сил оборони.

Співпраця Quantum Systems з Україною

Компанія виготовляє широкий спектр безпілотних апаратів як військового, так і цивільного призначення. Українські військові регулярно застосовують її розвідувальні комплекси у війні проти Росії.

Серед флагманських систем виробника – безпілотник Reliant зі штучним інтелектом, здатний вести розвідку понад десять годин, а також програмна платформа Mosaic для управління дронами.

Крім того, баварський розробник активно нарощує співпрацю з Києвом.

Зокрема, виробник запланував передати Україні десятки тисяч дронів-перехоплювачів SPYS для боротьби з реактивними БпЛА "Герань", а також налагодив партнерство з українською компанією Frontline Robotics щодо спільного виробництва ударних дронів на території Німеччини.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що хакерське угруповання GhostShell проводить кібератаки на український ланцюг постачання безпілотників. Зловмисники видають себе за виробника дронів-перехоплювачів, щоб отримати доступ до оборонних мереж.

Як повідомляє спеціалізований портал Cyberpress, атаки тривають із лютого 2026 року. Основними цілями хакерів стали українські оборонні та закупівельні структури.