Ким Чен Ын показал новые ударные дроны: что известно о технологиях КНДР

Северная Корея представила новые ударные и разведывательные беспилотники на выставке Unmanned Aeronautical Technology Development-2026, которую посетил Ким Чен Ын. Среди более чем 30 типов аппаратов показали большой дрон по схеме "летающее крыло", барражирующие боеприпасы, FPV-дроны и уже известные тяжелые беспилотники Saetbyol.

Как сообщает северокорейское агентство KCNA, выставка состоялась 29 октября 2026 года. В ходе мероприятия были продемонстрированы различные типы разведывательных и ударных БПЛА, а также проведены показательные стрельбы с применением дронов-камикадзе, крылатых ракет и реактивных систем залпового огня. Ким Чен Ын призвал ускорить развитие беспилотной авиации и военных технологий искусственного интеллекта.

Северокорейский аналог X-47B пока остается загадкой

Самым интересным экспонатом стал большой беспилотник, выполненный по аэродинамической схеме "летающее крыло". У него нет вертикального хвостового оперения, а воздухозаборник двигателя расположен в верхней части корпуса. Внешне аппарат напоминает американский экспериментальный палубный беспилотник X-47B, китайский малозаметный ударный GJ-11 и российский С-70 "Охотник".

Подобная конструкция позволяет уменьшить радиолокационную заметность самолета, однако форма корпуса сама по себе еще не гарантирует малозаметности. Для этого требуются соответствующие материалы, конструкция воздухозаборника, внутреннее размещение вооружения и другие технологические решения.

Северокорейская сторона не раскрыла характеристик аппарата, его двигателя, дальности полета или боевой нагрузки. Аналитики The War Zone обращают внимание, что на данный момент нет доказательств даже летных испытаний этого беспилотника. Поэтому продемонстрированный образец пока следует рассматривать как макет или демонстратор будущей конструкции, а не как готовый малозаметный боевой самолет.

Северокорейский аналог X-47B. Фото: СМИ КНДР

От тяжелых разведчиков до FPV-дронов

Помимо нового "летающего крыла", на выставке были представлены уже известные северокорейские беспилотники Saetbyol-4 и Saetbyol-9, которые впервые были продемонстрированы в 2023 году. Первый внешне напоминает американский стратегический разведчик RQ-4 Global Hawk, тогда как второй похож на ударно-разведывательный MQ-9 Reaper.

На обнародованных фотографиях Saetbyol-9 демонстрировали с авиационным вооружением. Северокорейские СМИ также показали кадры его боевого применения на полигоне, хотя достоверно оценить возможности систем наведения по этим материалам невозможно.

Наряду с большими аппаратами Пхеньян продемонстрировал значительно более простые и потенциально более дешевые средства поражения. Среди них были барражирующие боеприпасы, конструкция которых напоминает израильские Harop, российские "Ланцеты" и американские Switchblade. Особое внимание привлекли небольшие FPV-дроны, выставленные целыми рядами. Это может свидетельствовать о подготовке к массовому производству, но не подтверждает его фактические объемы.

КНДР продемонстрировала более 30 типов дронов: среди них аналог X-47B и FPV на оптоволокне. Фото из СМИ КНДР

Часть беспилотников, по-видимому, оснащена системами управления через оптоволокно. Однако технических характеристик этих образцов нет, поэтому делать выводы об их устойчивости к радиоэлектронной борьбе пока рано.

Как Как ранее сообщал "Милитари 24", Россия планировала изготовить более 7 миллионов FPV-дронов в 2026 году. Опыт массового использования таких аппаратов в войне против Украины стал одним из факторов, влияющих на военные программы других государств.

Какую роль играет российская помощь

Северная Корея разрабатывала собственные беспилотники задолго до полномасштабной войны России против Украины. Однако участие северокорейских военных в боевых действиях дало Пхеньяну возможность получить опыт современной войны, насыщенной дронами.

По информации Reuters со ссылкой на южнокорейскую разведку, с октября 2024 года КНДР отправила в Россию более 16 тысяч военнослужащих. Среди навыков, которые они приобретали, упоминаются применение беспилотников, радиоэлектронная борьба и взаимодействие различных родов войск.

Украина также сообщала об участии северокорейцев в разведывательных операциях с использованием дронов. В частности, 24 Канал писал о военных КНДР, которые помогали россиянам корректировать удары по Сумской области.

В то же время подтвержденных данных о том, что Россия передала Северной Корее технологии создания именно нового большого малозаметного беспилотника, пока нет. Южнокорейские эксперты допускают возможность технологической помощи со стороны России и Китая, но это еще не доказывает происхождение конкретных конструкций.

Ранее "Милитари 24" сообщал о оценке Кирилла Буданова относительно развития ударных беспилотников КНДР . Он связывал ускорение северокорейских оборонных программ с опытом войны против Украины и технологическим сотрудничеством с Москвой.

В то же время демонстрация десятков моделей не означает, что все они уже серийно производятся или стоят на вооружении. Для большинства новых образцов неизвестны даже базовые летные характеристики, а кадры полигонных испытаний не позволяют оценить их эффективность в реальном бою.

Для Украины эта выставка имеет еще одно измерение. КНДР уже поставляет России вооружение, в том числе баллистические ракеты. В частности, "Милитари 24" сообщал о возможном применении россиянами северокорейской ракеты KN-23 во время атаки 30 июля.

Развитие северокорейских беспилотников важно не только для военного баланса на Корейском полуострове. Оно также поднимает вопрос о том, может ли часть новых разработок или технологий со временем попасть в российский арсенал. Пока подтверждений таких поставок нет.