Кім Чен Ин показав нові ударні дрони: що відомо про технології КНДР

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Як повідомляє північнокорейське агентство KCNA, виставка відбулася 29 жовтня 2026 року. Під час заходу продемонстрували різні типи розвідувальних та ударних БпЛА, а також провели показові стрільби із застосуванням дронів-камікадзе, крилатих ракет і реактивних систем залпового вогню. Кім Чен Ин закликав прискорити розвиток безпілотної авіації та військових технологій штучного інтелекту.

Північнокорейський аналог X-47B поки залишається загадкою

Найцікавішим експонатом став великий безпілотник, виконаний за аеродинамічною схемою "літаюче крило". Він не має вертикального хвостового оперення, а повітрозабірник двигуна розташований у верхній частині корпусу. Зовні апарат нагадує американський експериментальний палубний безпілотник X-47B, китайський малопомітний ударний GJ-11 та російський С-70 "Охотник".

Подібна конструкція дозволяє зменшити радіолокаційну помітність літака, однак форма корпусу сама по собі ще не гарантує малопомітності. Для цього потрібні відповідні матеріали, конструкція повітрозабірника, внутрішнє розміщення озброєння та інші технологічні рішення.

Північнокорейська сторона не розкрила характеристик апарата, його двигуна, дальності польоту чи бойового навантаження. Аналітики The War Zone звертають увагу, що наразі немає доказів навіть льотних випробувань цього безпілотника. Тому продемонстрований зразок поки варто розглядати як макет або демонстратор майбутньої конструкції, а не готовий малопомітний бойовий літак.

Північнокорейський аналог X-47B. Фото: ЗМІ КНДР

Від важких розвідників до FPV-дронів

Крім нового "літаючого крила", на виставці показали вже відомі північнокорейські безпілотники Saetbyol-4 і Saetbyol-9, які вперше представили у 2023 році. Перший зовні нагадує американський стратегічний розвідник RQ-4 Global Hawk, тоді як другий схожий на ударно-розвідувальний MQ-9 Reaper.

На оприлюднених фотографіях Saetbyol-9 демонстрували з авіаційним озброєнням. Північнокорейські медіа також показали кадри його бойового застосування на полігоні, хоча достовірно оцінити можливості систем наведення за цими матеріалами неможливо.

Поряд із великими апаратами Пхеньян виставив значно простіші та потенційно дешевші засоби ураження. Серед них були баражувальні боєприпаси, конструкція яких нагадує ізраїльські Harop, російські "Ланцети" та американські Switchblade. Окрему увагу привернули невеликі FPV-дрони, виставлені цілими рядами. Це може свідчити про підготовку до масового виробництва, але не підтверджує його фактичних обсягів.

КНДР показала понад 30 типів дронів: серед них аналог X-47B і FPV на оптоволокні. Фото зі ЗМІ КНДР

Частина безпілотників, імовірно, оснащена системами керування через оптоволокно. Проте технічних характеристик цих зразків немає, тому робити висновки про їхню стійкість до радіоелектронної боротьби поки зарано.

Як раніше розповідав Мілітарі 24, Росія планувала виготовити понад 7 мільйонів FPV-дронів у 2026 році. Досвід масового використання таких апаратів у війні проти України став одним із чинників, які змінюють військові програми інших держав.

Яку роль відіграє російська допомога

Північна Корея розвивала власні безпілотники задовго до повномасштабної війни Росії проти України. Проте участь північнокорейських військових у бойових діях дала Пхеньяну можливість отримати досвід сучасної війни, насиченої дронами.

За інформацією Reuters із посиланням на південнокорейську розвідку, від жовтня 2024 року КНДР відправила до Росії понад 16 тисяч військовослужбовців. Серед навичок, які вони здобували, згадують застосування безпілотників, радіоелектронну боротьбу та взаємодію різних родів військ.

Україна також повідомляла про участь північнокорейців у розвідувальних операціях із використанням дронів. Зокрема, 24 Канал писав про військових КНДР, які допомагали росіянам коригувати удари по Сумщині.

Водночас підтверджених даних про те, що Росія передала Північній Кореї технології створення саме нового великого малопомітного безпілотника, наразі немає. Південнокорейські експерти припускають можливість технологічної допомоги з боку Росії та Китаю, але це ще не доводить походження конкретних конструкцій.

Раніше Мілітарі 24 повідомляв про оцінку Кирила Буданова щодо розвитку ударних безпілотників КНДР. Він пов'язував прискорення північнокорейських оборонних програм із досвідом війни проти України та технологічною співпрацею з Москвою.

Водночас демонстрація десятків моделей не означає, що всі вони вже серійно виробляються або стоять на озброєнні. Для більшості нових зразків невідомі навіть базові льотні характеристики, а кадри полігонних випробувань не дають змоги оцінити їхню ефективність у реальному бою.

Для України ця виставка має ще один вимір. КНДР уже постачає Росії озброєння, включно з балістичними ракетами. Зокрема, Мілітарі 24 повідомляв про ймовірне застосування росіянами північнокорейської KN-23 під час атаки 30 липня.

Розвиток північнокорейських безпілотників важливий не лише для військового балансу на Корейському півострові. Він також порушує питання, чи може частина нових розробок або технологій із часом потрапити до російського арсеналу. Поки підтверджень таких постачань немає.