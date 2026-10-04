КНДР запустила ракету на 1000 километров: Ким Чен Ын заявил об укреплении ядерного щита
Северная Корея провела испытательный запуск стратегической ракеты средней дальности с гиперзвуковым вооружением, которая успешно поразила цель на расстоянии 1000 километров. За маневрами лично наблюдал северокорейский лидер Ким Чен Ын вместе с дочерью, заявив о намерении и в дальнейшем наращивать ядерный потенциал страны.
Как сообщают издания Bloomberg и Reuters со ссылкой на Центральное информационное агентство Кореи, запуск состоялся на рассвете 3 октября в сторону вод у восточного побережья Северной Кореи. Снаряд полетел в северо-восточном направлении и точно поразил заданную условную цель.
Северокорейские государственные СМИ опубликовали фотографии с испытаний, на которых рядом с главой государства за командным монитором траектории полета находилась его дочь Чжу Э.
Позиция Пхеньяна и реакция Сеула
Во время испытаний Ким Чен Ын подчеркнул необходимость регулярной демонстрации врагам смертоносности стратегического вооружения КНДР.
"Пхеньян должен неоднократно демонстрировать вражеским силам надежность и смертоносность своего стратегического наступательного оружия",
– заявил северокорейский лидер.
В ответ на эти действия южнокорейские военные повысили боевую готовность и приступили к совместному с США анализу характеристик запущенной ракеты.
Кроме того, Администрация национальной безопасности президента Южной Кореи созвала экстренное совещание и призвала Пхеньян прекратить провокации, нарушающие резолюции Рады Безопасности ООН.
Очередные испытания оружия состоялись на фоне существенного обострения ситуации на Корейском полуострове.
Напряженность в регионе возросла после недавнего взрыва мины в демилитаризованной зоне, в результате которого получили ранения южнокорейские военнослужащие.
Кстати, это стало катализатором начала массовых митингов в Сеуле. Участники акций обвинили главу государства Ли Чжэмьона в коррупции, ослаблении национальной безопасности, разрушении правовой системы и тайных связях с КНДР.