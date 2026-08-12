Опыт перехвата "Орланов" был использован при создании отдельного дрона "Колибри-i10"

Министерство обороны Украины внедрило в строй новый высокоскоростной дрон-перехватчик TAF Kolibri-i10. Система создана специально для борьбы с российскими разведывательными и ударными беспилотниками, а после полевых испытаний производитель уже приступил к масштабированию.

О завершении кодификации сообщила компания TAF Industries. Новый перехватчик развивает скорость свыше 200 километров в час, может работать на высоте до 3 километров и находиться в воздухе более 20 минут.

Все началось с обычного Kolibri 10

Идея нового перехватчика появилась после того, как FPV-дроны Kolibri 10 начали использовать против российских беспилотников самолетного типа.

Такой сценарий оказался достаточно эффективным, чтобы в TAF Industries решили создать под него отдельную платформу. Производитель изменил конструкцию, усилил раму, установил более мощные двигатели и скоростные пропеллеры, а также доработал аэродинамику.

"Это пример того, как технологическая необходимость быстро прошла путь от тестирования до серийного производства благодаря постоянному взаимодействию с военными Сил обороны и гибкости наших инженеров-разработчиков", – рассказал генеральный директор TAF Industries Владимир Зиновский.

По его словам, полевые испытания уже подтвердили возможности перехватчика, поэтому компания приступила к его масштабированию.

При этом сама концепция Kolibri уже имеет практическую историю. Ранее "Милитари 24" рассказывал, как FPV-дрон Kolibri перехватил российский "Орлан" на высоте 3 285 метров.

Более 200 км/ч против российских разведчиков

Основными целями Kolibri-i10 в TAF Industries называют российские беспилотники "Орлан", ZALA и "Молния".

Новый перехватчик развивает скорость более 200 километров в час. Заявленная максимальная высота полета составляет до 3 километров, продолжительность нахождения в воздухе – более 20 минут, а максимальная дальность полета – до 25 километров. Эти характеристики также приводит сам производитель.

Предусмотрены дневная и ночная версии камеры. Управление остается ручным, то есть оператор контролирует перехватчик во время полета и сближения с целью.

В TAF также заявляют, что канал управления адаптирован к работе в условиях активной радиоэлектронной борьбы.

Перехватчики становятся отдельным классом украинских дронов

Kolibri-i10 появляется на фоне быстрого развития в Украине специализированных беспилотников, главная задача которых – сбивать другие дроны.

При этом производители идут разными путями. Одни делают ставку на скорость, другие – на продолжительность нахождения в воздухе, автономное наведение или возможность повторного использования.

Например, "Милитари 24" уже рассказывал об украинском дроне-перехватчике "Змей", который также создавался в первую очередь для борьбы с российскими разведывательными БПЛА.

Это свидетельствует о более широкой тенденции. Перехват дронов постепенно перестает быть импровизированным применением обычных FPV. Для этой задачи создаются отдельные серийные платформы.

Kolibri-i10 пока остается ручным

Отличаются и подходы к наведению.

В Kolibri-i10 окончательный контроль остается за оператором. Это отличает его от части новых украинских систем, где производители пытаются автоматизировать сопровождение цели и последнюю фазу перехвата.

Например, "Милитари 24" писал о том, как украинская ZIRKA продемонстрировала автоматизированный перехват скоростного БПЛА.

Таким образом, украинская противодроновая ПВО сейчас развивается сразу по нескольким направлениям. Часть систем остается максимально простой и управляемой оператором, тогда как другие постепенно получают компьютерное зрение и автоматическое наведение.

От полевой идеи до серийного изделия

История Kolibri-i10 хорошо иллюстрирует характерный для украинского defense-tech путь развития.

Сначала военные начали использовать уже имеющийся FPV-дрон в новой роли. После практической проверки производитель не просто доработал старую модель, а создал под эту задачу отдельный аппарат.

Теперь Kolibri-i10 прошел кодификацию, а TAF Industries заявляет о начале его масштабирования. То есть эксперимент с перехватом российских "крыльев" с помощью обычных FPV-дронов фактически превратился в отдельное направление серийных украинских беспилотников.