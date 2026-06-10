Ракеты с поражением до 2 000 километров: Сырский о новой концепции развития войска

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский утвердил концепцию развития ракетных войск и артиллерии до 2030 года, которая предусматривает отказ от советских систем. Документ также ориентирован на развитие собственного производства ракетного оружия.

Об этом говорится в заметке главнокомандующего ВСУ в телеграмм.

Смотрите также Станет ловушкой для врага: генерал армии раскрыл, как удары ВСУ меняют ситуацию в Крыму

Дальнобойные ракеты Украины

Генерал отметил, что сейчас одним из ключевых приоритетов этой концепции является развитие ракетного вооружения для поражения целей в глубоком тылу противника. Украина планирует завершить разработки и перейти к серийному производству собственных баллистических и крылатых ракет.

В сочетании с беспилотными системами это позволит создать сбалансированную систему дальнего огневого воздействия и обеспечить поражение целей на расстоянии до 2000 километров,

– отметил Сырский.

Новая концепция развития ракетных войск и артиллерии

Ведя тяжелую войну сегодня, мы одновременно должны формировать войско будущего. Развитие возможностей, внедрение новых технологий и подготовка к будущим вызовам являются не менее важными, чем выполнение текущих боевых задач. Именно на это направлены наши стратегические решения,

– подчеркнул Сырский.

В будущем основу вооружения украинской артиллерии должно составлять оружие украинского производства. В то же время, добавляет главком, устаревшие советские системы, которые уже невозможно отремонтировать или модернизировать, постепенно будут снимать с вооружения.

Вместе с тем предполагается сохранение подразделений, оснащенных современными артиллерийскими системами иностранного производства, и дальнейшее упорядочение номенклатуры артиллерийского вооружения.

Главком отметил, что несмотря на развитие дронов и управляемых авиабомб, артиллерия остается важной частью современного боя. В то же время ее эффективность сейчас снижают зависимость от западных поставок, сложная логистика из-за различных типов систем, ограниченная дальность отдельных образцов и недостаток средств артиллерийской разведки.

"Эффективность артиллерии напрямую зависит от качества разведки и скорости передачи информации. Именно поэтому одним из ключевых приоритетов Концепции определено создание современной системы артиллерийской разведки", – подчеркнул главком ВСУ.

Также он добавил, что артиллерия при любых условиях будет продолжать эффективно уничтожать врага и оставаться одним из главных факторов сдерживания российской агрессии.

Напомним, ранее Сырский сообщал, что в мае Силы обороны освободили на 100 квадратных километров больше украинской территории, чем потеряли.

Также он отметил, что сейчас ситуация на фронте остается сложной, однако динамичной. Главнокомандующий ВСУ добавил, что противник не прекращает попыток продвижения на Востоке и Юге Украины, а количество боевых столкновений существенно возросло.