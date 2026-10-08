Южная Корея испытала первое гиперзвуковое оружие собственной разработки, – AP

Южная Корея провела летные испытания первого гиперзвукового оружия отечественного производства. Этот запуск приблизил Сеул к созданию новейших систем для обхода системы противовоздушной обороны.

Как сообщает AP, во время испытаний боевая часть отделилась от ракеты-носителя на запланированной высоте. После этого она снизилась, маневрировала как в вертикальном, так и в горизонтальном направлениях и в итоге поразила испытательную цель.

Испытания корейского оружия

Новая корейская разработка способна разгоняться как минимум в пять раз быстрее скорости звука и уклоняться от систем ПРО. Отмечается, что в перспективе это оружие сможет поражать ключевые цели в "театре военных действий на Корейском полуострове".

На запуске присутствовал президент Южной Кореи Ли Чжэ Мен. По его словам, создание этой системы может изменить правила игры в сфере вооружений.

Помимо наблюдения за испытанием гиперзвукового оружия, Ли Чжэ Мен осмотрел самую мощную баллистическую ракету страны Hyunmoo-5. Он подчеркнул, что Южная Корея должна обеспечить свою безопасность собственными силами.

Обострение противостояния на Корейском полуострове

Испытания прошли на фоне роста напряженности в регионе. Северная Корея также активизировала испытания оружия, поскольку ее лидер Ким Чен Ын расширяет военную ядерную программу и занимает все более жесткую позицию в отношении Сеула.

Как уже сообщалось, 3 октября КНДР провела испытания гиперзвуковой ракеты средней дальности. Она поразила цель на расстоянии тысячи километров. А Ким Чен Ын заявил, что страна и в дальнейшем будет усиливать свой ядерный потенциал.