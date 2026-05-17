"Ланцеты" начали работать в режиме полного радиомолчания: "Флэш" предупредил об опасности

Россияне постепенно адаптируются к новым условиям ведения войны и необходимости любой ценой противостоять украинским защитникам. Так, они модернизируют дроны. В частности, "Ланцеты" начали работать в режиме полного радиомолчания.

И продолжается это до самого момента атаки. Подробнее рассказал военный эксперт, специалист в области радиотехнологий и внештатный советник министра обороны Украины Сергей "Флеш" Бескрестнов.

Актуально Россияне впервые показали новую версию истребителя Су-57

Как работают вражеские "Ланцеты"?

"Флеш" обратил внимание на то, что сейчас на разных отрезках фронта военные начали фиксировать случаи, когда российские дроны типа "Ланцет" функционируют в режиме полной радиомолчания до начала удара.

Враг делает это намеренно, чтобы мы не могли идентифицировать тип БпЛА, распознать угрозу и среагировать на нее,

– подчеркнул Бескрестнов.

Он также добавил, что пока нет деталей относительно того, какой именно тип навигации использует противник, запуская "Ланцеты". Рассматриваются версии, что это может быть инерционная система, маяки или распознавание местности по изображению.

Напомним также, что буквально на днях сообщалось о модификации "Шахедов". Бескрестнов предположил, что отдельные дроны этого типа могли начать оснащать средствами РЭБ для усложнения работы систем обнаружения и радиолокации.

Чем опасны российские "Ланцеты"?

По данным украинской разведки, "Ланцет" изготавливает компания Zala Aero Group, связанная с концерном "Калашников". Похожий по конструкции дрон – "Скальпель", создан КБ "Восток", который из-за Х-образного крыла иногда называют упрощенным аналогом "Ланцета".

Оба аппарата управляются оператором в реальном времени, однако в "Ланцет" российские инженеры постепенно интегрируют автономные элементы наведения, в частности с использованием технологий искусственного интеллекта и решений на базе Nvidia.

По данным исследователей, в конструкциях "Ланцета" и "Скальпеля" найдено 62 электронных компонента, значительная часть которых имеет иностранное происхождение – из США, Швейцарии и Китая. Это указывает на сохранение доступа России к важным технологиям, несмотря на санкционные ограничения.



Что известно о "Ланцет" / Инфографика 24 Канала

Как функционируют дроны на радиосвязи?

В целом на странице украинской defense-tech компании BlueBird Tech объяснили, что дрон на радиоуправлении – это беспилотник, которым оператор управляет через беспроводной канал связи с помощью пульта, наземной станции или специальной программы.

Команды передаются в режиме реального времени, а бортовая электроника преобразует их в движения двигателей и систем управления. Во время полета оператор может получать обратную связь:

видео с камеры;

телеметрию;

данные о заряде батареи;

координаты;

техническое состояние аппарата.

Это позволяет контролировать полет даже на значительном расстоянии. Для связи обычно используют радиочастоты 2.4 ГГц, 5.8 ГГц и другие профессиональные диапазоны. Передатчик посылает сигнал через антенну, а приемник дрона его обрабатывает; в ответ передаются видео и служебные данные.

Качество управления зависит от ряда факторов: мощности передатчика, типа антенны, помех, рельефа местности, погоды, дистанции и загруженности эфира. Бытовые системы обычно работают на расстоянии до 1 – 5 километров, профессиональные – до 10 – 20 километров при прямой видимости и усилении сигнала.

Важную роль в стабильности связи играет антенна: правильно подобранные антенны помогают уменьшить влияние помех, улучшить дальность и сделать управление дроном более надежным в различных условиях.

Какие планы России на производство дронов?

В 2025 году страна-агрессор осуществила почти 55 тысяч запусков дронов по территории Украины – это примерно в пять раз больше, чем в 2024-м. Обороты противник сбрасывать не собирается. Только в апреле количество атак беспилотниками выросло на 400 по сравнению с мартом, и такая динамика, вероятно, может сохраняться в дальнейшем.

По словам бывшего сотрудника СБУ Ивана Ступака, Россия имеет потенциал существенно нарастить масштабы использования дронов уже к завершению 2026 года. Он предположил, что если война будет продолжаться, общее количество запущенных беспилотников за год может достичь 70 – 75 тысяч.

Со своей стороны, главный редактор главный редактор Defense Express Олег Катков высказал предположение, что в случае реализации таких планов Россия к концу 2026 года сможет производить около 450 дронов различных типов ежедневно, из которых примерно 55% будут составлять "Шахеды". Уже в начале 2027 года суточные объемы производства могут вырасти до 500 беспилотников.