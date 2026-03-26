"Одна из самых проклятых должностей": IT-специалист рассказала, как командует ротой ударных дронов

Лейла "Сарацин" Абдуллаева 13 лет своей жизни отдала IT-сфере, теперь же ее жизнь кардинально изменилась. Девушка командует ротой ударных дронов бригады Сил беспилотных систем К-2 и имеет в подчинении сто бойцов.

Историю Лейлы осветили на странице DOU. Она начинала с управления разведывательными дронами, позже взялась за тяжелые ударные бомберы. Девушка участвовала в боях на подступах к Северску. 23 февраля 2026 года она получила орден Богдана Хмельницкого.

Как ІТ-специалист попала в армию?

Лейла рассказала, что еще в 2014 – 2015 годах люди из ее окружения отправлялись на войну добровольцами, а она помогала им в тылу. В то же время еще тогда девушка осознавала, что в случае полномасштабного вторжения пойдет служить сама, ведь волонтерство не считала своим путем.

Когда война началась, она уволилась из львовского офиса компании GoDaddy и мобилизовалась в механизированный пехотный батальон. Сначала ее не хотели брать, ведь женщин тогда привлекали неохотно, к тому же было много добровольцев.

Лейла отказывалась от тыловых должностей и стремилась к боевой роли. В конце концов, попала в 54-ю отдельную механизированную бригаду, где формально стала радиотелефонисткой, но фактически работала оператором дрона.

Это был один из немногих доступных путей для гражданской без военной специальности.

Кстати, в ВСУ служат более 75 тысяч женщин, и их доля ежегодно растет на 7%.

Как Лейла стала командиром роты?

Сначала она выполняла разведывательные задачи на "Мавике", в частности отслеживала перемещения врага и ситуацию на позициях.

Впоследствии девушка попробовала FPV-дроны, но это направление ей не подошло. Вместо этого она перешла на тяжелый ударный дрон "Кажан", что позволило бить по блиндажам, технике и живой силе противника.

Со временем она стала командиром роты, где отвечает за более 100 военных.

Это должность, на которой человек уже перестает владеть своей жизнью. Не знаю, как объяснить гражданским, чем занимается командир роты. Наверное, это одна из самых проклятых должностей в армии, потому что человек здесь отвечает за все: от выдачи носков до планирования боевых операций,

– поделилась эмоциями Лейла.

Вместе с тем, она добавила, что ее рабочий график абсолютно нерегулярный, времени на отдых почти нет, а уровень ответственности и тревоги значительно вырос.

Интересно! Позывной "Сарацин" появился случайно во время шуток в подразделении, когда "один из командиров так интересуется ее крещением, потому что, мол, хотел воевать с сарацинами".

Также она обращает внимание на преимущество противника в ресурсах и использовании дешевых дронов, которые существенно влияют на боевые действия. По ее мнению, Украине нужны массовые и доступные беспилотные системы, а не только дорогие разработки.

Что девушка думает о мобилизации женщин?

Относительно женщин в армии, она отмечает, что решающими должны быть навыки, а не пол. Если человек способен выполнять задачи, он должен иметь такую возможность.

Мобилизация – это не о справедливости. Несправедливо прежде всего то, что нас хотят уничтожить,

– высказалась Лейла.

Сама же она не воспринимает себя как "женщину в армии", а прежде всего как военную.

"Надо делить людей не по гендерным квотам, а по навыкам. Если женщина хочет быть минометчицей или разведчицей, она сознательная этого и может выполнить все нормативы этой специализации, то пусть пробует. В моем подразделении четверо женщин, включая меня", – рассказала девушка.

Сейчас вся жизнь Лейлы сосредоточена на службе, и она не строит дальних планов.

При этом в окружении Лейлы почти не осталось гражданских – в основном это военные и близкие люди, связанные с армией.

