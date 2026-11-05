В Украине разработали LTE-модем "Гром", который поможет управлять дронами без Starlink

Украинская компания Militech Group разработала LTE-модем "Гром", который может обеспечивать связь с беспилотниками и наземными роботизированными комплексами даже при слабом сигнале мобильной сети. Устройство усиливает LTE-сигнал до 1,5 Вт и имеет радиус действия до 45 километров.

Об этом пишет "Милитарный".

Как работает украинский модем "Гром"?

LTE-модем "Гром" разработала украинская компания Militech Group. Устройство усиливает LTE-сигнал до 1,5 Вт – это примерно в шесть раз больше, чем у обычного LTE-модема.

"Гром" / Militech Group

Разработка обеспечивает более стабильную связь даже в местности со слабым или неравномерным покрытием мобильной сети. Также модем поддерживает бесшовное переключение между базовыми станциями, а его радиус действия может достигать 45 километров.

В компании пояснили, что разработали технологию усиления LTE-сигнала еще в 2024 году, предвидя возможные проблемы со связью для беспилотных систем.

Модем построен на базе стандартного устройства MikroTik, дополненного усилителем сигнала. Он имеет два слота для SIM-карт, а антенны в базовую комплектацию не входят – их подбирают индивидуально в зависимости от типа беспилотной системы.

Потребность в альтернативных каналах связи возросла на фоне проблем с передачей данных через Starlink. В октябре украинские подразделения на линии боевого столкновения начали фиксировать значительные задержки, что сказывается на управлении FPV-дронами и наземными роботизированными комплексами.

В настоящее время для связи с беспилотными системами используются оптоволоконные катушки, военные терминалы Starshield, Starlink и LTE-модемы, подключенные к мобильным сетям. В то же время каждое из этих решений имеет свои ограничения, в частности в отношении дальности, стоимости или стабильности работы.

Учитывая ограничения оптоволоконных катушек по дальности и стоимости, а также нестабильность внешних партнеров в обеспечении доступа к Starlink, сегодня именно LTE выглядит едва ли не единственным надежным решением для военных коптеров и наземных роботизированных комплексов,

– прокомментировал CCO Militech Group Василий Полищук.

Модем "Гром" уже представлен на платформе Brave1, прошел испытания и готов к применению в боевых условиях. В течение 2026 года компания сформирует партии устройств объемом от 500 единиц для украинских производителей беспилотных систем, а с января 2027 года планирует сделать разработку доступной для иностранных заказчиков.

Напомним, 3 ноября Владимир Зеленский призвал снять ограничения на использование системы Starshield. Этот шаг позволит выявлять российские пусковые установки и блокировать ежедневные удары баллистическими ракетами.