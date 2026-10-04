Украина к концу октября начнет применять малогабаритные ракеты против реактивных дронов, – Зеленский

Владимир Зеленский заявил, что Украина уже во второй половине октября может получить первые результаты программы малых ракет. Речь идет об отечественных ракетах, которые планируется использовать для противодействия реактивным беспилотникам.

Про це глава держави розповів під час спілкування з журналістами разом із канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом.

Зеленский рассказал о новых ракетах

Зеленский отметил, что Украина работает сразу над несколькими видами малых ракет. Их назначение – противодействие реактивным беспилотникам, которые Россия использует для атак на украинские города и других целей.

Президент не стал раскрывать названия разработок, однако подчеркнул, что речь идет именно об отечественном производстве.

Программа малых ракет, не буду сейчас называть название, их несколько видов. Мы, очевидно, увидим результат во второй половине этого месяца. Мы рассчитываем увидеть результат,

– сказал Зеленский.

Напомним, Россия могла бы накопить около 10 тысяч обычных ударных "Шахедов" с поршневыми двигателями, что создает дополнительную угрозу для украинской ПВО. По данным источника в Силах обороны, агрессор в настоящее время производит около 2 тысяч "Гераней-4" и "Гераней-5" ежемесячно. Оккупанты все чаще комбинируют обычные и реактивные "Шахеды" во время массированных атак.

Беспилотники запускают небольшими группами и волнами, потому что атаки могут длиться много часов. Такая тактика вынуждает украинские силы противовоздушной обороны постоянно реагировать на новые воздушные цели и расходовать ресурсы. "

Одной из главных целей России является истощение украинской ПВО и поддержание длительной воздушной угрозы. В то же время Москва продолжает наращивать производство дронов, что может позволить ей проводить масштабные атаки чаще и с большей продолжительностью.