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В эфире 24 Канала авиационный эксперт Богдан Долинце объяснил особенности подготовки Россией комбинированных атак, тактику применения различных типов вооружения и причины задействования стратегических бомбардировщиков Ту-160.

Как Россия пыталась перегрузить украинскую ПВО

Подготовка такой скоординированной атаки требует как минимум 3–5 дней. Сначала россияне запускают волны реактивных ударных дронов, затем применяют крылатые ракеты воздушного и морского базирования, а под утро – баллистические ракеты.

По словам Долинце, противник намеренно рассредотачивает географию ударов, чтобы растянуть украинскую противовоздушную оборону и заставить истребители F-16, Mirage и МиГ работать на разных направлениях.

Подобную тактику можно увидеть и по итогам комбинированной атаки 17 ноября.

Почему Россия начала использовать Ту-160

Особенностью последних ударов стало привлечение стратегических бомбардировщиков Ту-160 наряду с Ту-95. Ранее Россия старалась беречь эти самолеты, чтобы не изнашивать их ресурс.

Сейчас это свидетельствует о дефиците именно носителей стратегической авиации– пояснил эксперт.

В то же время россияне продолжают модернизировать ракеты, в частности для поражения мостовой инфраструктуры. Специальные головки самонаведения позволяют корректировать траекторию непосредственно перед попаданием в узкое мостовое полотно.

Что затрудняет перехват реактивных дронов

Во время атаки оккупанты также используют погодные условия – туман и дождь, которые ухудшают работу оптических систем обнаружения. Украина, в свою очередь, разрабатывает наземные турели с искусственным интеллектом и беспилотники-перехватчики.

Отдельной проблемой стало ограничение скорости Starlink до примерно 160 километров в час для перехвата реактивных "Шахедов". Украинские перехватчики могут развивать скорость 300–400 километров в час, поэтому такие ограничения затрудняют их применение.

Последствия повреждения Крымского моста

Отдельно Богдан Долинце прокомментировал последствия поражения железнодорожной части Крымского моста. По его словам, эта переправа имела важное значение для военной логистики России: по ней перевозили бронетехнику, боеприпасы и ракеты.

В результате грузы врагу придется отправлять по так называемому сухопутному коридору, который на сегодняшний день контролируется украинскими ударными беспилотниками типа Middle Strike– подытожил Богдан Долинце.

В то же время эти маршруты находятся под угрозой со стороны украинских ударных беспилотников Middle Strike.

О ходе операции и повреждениях переправы мы писали в обзоре событий войны на линии фронта и в тылу.

Последствия для военного обеспечения российских группировок на юге Украины также анализировали в материале о влиянии удара на логистику противника.