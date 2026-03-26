Укр Рус
26 марта, 10:10
Минобороны поставило на паузу заказ бронетехники для ВСУ: в чем причина

Полина Буянова
Основні тези
  • Министерство обороны Украины не заключило ни одного контракта на бронеавтомобили с начала года, из-за чего поставки техники на 2026 год могут быть задержаны.
  • Остановка заказов связана с сокращением оборонных расходов на фоне риска срыва кредитной программы ЕС на 90 миллиардов евро.

С начала года Министерство обороны Украины не заключило ни одного контракта на бронеавтомобили – именно в этот период обычно формируются поставки техники на весь 2026 год.

Об этом сообщает издание "Милитарный" со ссылкой на директора "Агентства оборонных закупок" Министерства обороны Арсена Жумадилова.

Читайте также Улучшения в мобилизации и решение по срокам службы: в Минобороны анонсировали важные изменения

Почему заказ бронетехники остановился?

Арсен Жумадилов объяснил, что сейчас бронированная техника продолжает поступать в армию по прошлогодним контрактам.

В Генеральном штабе и Минобороны есть понимание, что этих объемов, наверное, будет мало и будет дополнительный заказ. Но когда он будет и в каком объеме, еще неизвестно, 
– добавил он.

По словам директора "Агентства оборонных закупок", в войска поступает техника в пределах двух действующих контрактов. Заключение новых соглашений станет возможным только после того, как Генштаб предоставит данные о потребностях в бронетехнике – этого стоит ожидать не раньше второго полугодия.

Обычно контракты на поставку бронетехники заключают до марта, что дает производителям возможность обеспечивать поставки в течение следующих 9 – 12 месяцев. В то же время нетипичная полугодовая пауза в заказах может привести к заметному снижению темпов.

Если сделки будут заключены в июле, то в лучшем случае отгрузка первых партий будет в конце года. Но даже так должны совпасть все звезды, 
– прокомментировал ситуацию генеральный директор и соучредитель компании Inguar Артем Ющук.

Производители называют ключевой причиной остановки заказов резкое сокращение оборонных расходов Украины на фоне риска срыва кредитной программы ЕС на 90 миллиардов евро из-за позиции Венгрии.

Согласно плану, в 2026–2027 годах около двух третей этих средств должны направить на военную поддержку. Как следствие, реализация этого плана является критически важной для обеспечения обороноспособности Украины как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе.

Получит ли Украина кредит от ЕС?

  • 19 марта премьер-министр Венгрии Виктор Оррбан заявил, что Венгрия не разблокирует ни одно благоприятное для Украины решение, пока Киев не возобновит поставки российской нефти по трубопроводу "Дружба".
     

  • Президент Владимир Зеленский уже обсуждал вопрос блокады помощи с лидерами ЕС, главой Европейского Совета Антониу Коштой и президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.
     

  • Сейчас глава государства настроен оптимистично и ожидает первый транш в апреле 2026 года. Зеленский отметил, что даже по альтернативным или временными решениями ЕС должен поддержать Украину