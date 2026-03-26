Минобороны поставило на паузу заказ бронетехники для ВСУ: в чем причина
- Министерство обороны Украины не заключило ни одного контракта на бронеавтомобили с начала года, из-за чего поставки техники на 2026 год могут быть задержаны.
- Остановка заказов связана с сокращением оборонных расходов на фоне риска срыва кредитной программы ЕС на 90 миллиардов евро.
С начала года Министерство обороны Украины не заключило ни одного контракта на бронеавтомобили – именно в этот период обычно формируются поставки техники на весь 2026 год.
Об этом сообщает издание "Милитарный" со ссылкой на директора "Агентства оборонных закупок" Министерства обороны Арсена Жумадилова.
Почему заказ бронетехники остановился?
Арсен Жумадилов объяснил, что сейчас бронированная техника продолжает поступать в армию по прошлогодним контрактам.
В Генеральном штабе и Минобороны есть понимание, что этих объемов, наверное, будет мало и будет дополнительный заказ. Но когда он будет и в каком объеме, еще неизвестно,
– добавил он.
По словам директора "Агентства оборонных закупок", в войска поступает техника в пределах двух действующих контрактов. Заключение новых соглашений станет возможным только после того, как Генштаб предоставит данные о потребностях в бронетехнике – этого стоит ожидать не раньше второго полугодия.
Обычно контракты на поставку бронетехники заключают до марта, что дает производителям возможность обеспечивать поставки в течение следующих 9 – 12 месяцев. В то же время нетипичная полугодовая пауза в заказах может привести к заметному снижению темпов.
Если сделки будут заключены в июле, то в лучшем случае отгрузка первых партий будет в конце года. Но даже так должны совпасть все звезды,
– прокомментировал ситуацию генеральный директор и соучредитель компании Inguar Артем Ющук.
Производители называют ключевой причиной остановки заказов резкое сокращение оборонных расходов Украины на фоне риска срыва кредитной программы ЕС на 90 миллиардов евро из-за позиции Венгрии.
Согласно плану, в 2026–2027 годах около двух третей этих средств должны направить на военную поддержку. Как следствие, реализация этого плана является критически важной для обеспечения обороноспособности Украины как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе.
Получит ли Украина кредит от ЕС?
19 марта премьер-министр Венгрии Виктор Оррбан заявил, что Венгрия не разблокирует ни одно благоприятное для Украины решение, пока Киев не возобновит поставки российской нефти по трубопроводу "Дружба".
Президент Владимир Зеленский уже обсуждал вопрос блокады помощи с лидерами ЕС, главой Европейского Совета Антониу Коштой и президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.
Сейчас глава государства настроен оптимистично и ожидает первый транш в апреле 2026 года. Зеленский отметил, что даже по альтернативным или временными решениями ЕС должен поддержать Украину