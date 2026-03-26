Про це повідомляє видання "Мілітарний" з посиланням на директора "Агенції оборонних закупівель" Міністерства оборони Арсена Жумаділова.

Чому замовлення бронетехніки зупинилося?

Арсен Жумаділов пояснив, що зараз броньована техніка продовжує надходити до армії за минулорічними контрактами.

В Генеральному штабі та Міноборони є розуміння, що цих обсягів, напевно, буде замало і буде додаткове замовлення. Але коли воно буде і в якому обсязі, ще невідомо,

– додав він.

За словами директора "Агенції оборонних закупівель", до війська надходить техніка в межах двох чинних контрактів. Укладання нових угод стане можливим лише після того, як Генштаб надасть дані про потреби в бронетехніці – цього варто очікувати не раніше другого півріччя.

Зазвичай контракти на постачання бронетехніки укладають до березня, що дає виробникам змогу забезпечувати поставки протягом наступних 9 – 12 місяців. Водночас нетипова піврічна пауза в замовленнях може призвести до помітного зниження темпів.

Якщо угоди будуть укладені в липні, то в кращому випадку відвантаження перших партій буде у кінці року. Але навіть так мають співпасти усі зірки,

– прокоментував ситуацію генеральний директор та співзасновник компанії Inguar Артем Ющук.

Виробники називають ключовою причиною зупинки замовлень різке скорочення оборонних витрат України на тлі ризику зриву кредитної програми ЄС на 90 мільярдів євро через позицію Угорщини.

Згідно з планом, у 2026–2027 роках близько двох третин цих коштів мають спрямувати на військову підтримку. Як наслідок, реалізація цього плану є критично важливою для забезпечення обороноздатності України як у короткостроковій, так і в довгостроковій перспективі.

Чи отримає Україна кредит від ЄС?