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Об этом пишет DefenceArabic.

Почему катарские Mirage 2000-5 могут попасть в Сирию?

Сирийские чиновники планируют обсудить возможную покупку 12 истребителей Mirage 2000-5 во время визита в столицу Катара – Доху.

Еще в начале осени 2026 года военное руководство Сирии вело переговоры о военно-техническом сотрудничестве с представителями Главного управления вооружений (DGA) Министерства обороны Франции. Это может свидетельствовать о том, что Париж также готов содействовать передаче этих самолетов Сирии.

В то же время эти истребители ранее рассматривались как потенциальное усиление украинской авиации. В марте 2026 года появлялись сообщения о возможном обмене 12 катарских Mirage 2000-5 на украинские дроны-перехватчики. Однако Катар не спешил реализовывать это предложение.

До 2024 года Сирия имела на вооружении до 30 истребителей МиГ-29 и до 10 бомбардировщиков Су-24МК. Однако после падения режима Башара Асада Израиль начал систематически наносить удары по военным объектам на сирийской территории.

В результате этих атак Сирия лишилась своей боевой авиации. Поэтому возможная закупка Mirage 2000-5 могла бы стать попыткой восстановить ее боевые возможности.

В то же время СМИ обращают внимание на техническое состояние самолетов. Катар поместил все 12 истребителей Mirage 2000-5 на хранение еще в 2019 году, когда перешел на французские Rafale.

Поэтому, даже если Сирия и Катар договорятся о сделке, истребители могут потребовать значительного обслуживания и восстановления. Их фактическое техническое состояние после нескольких лет консервации пока неизвестно. Эти самолеты могли бы быть более актуальными для Украины, которая продолжает противостоять российской агрессии и нуждается в укреплении боевой авиации.

Напомним, истребители Gripen должны появиться в Украине уже с января 2027 года. В то же время Украине необходимо увеличивать количество боевых самолетов, в частности F-16 и Gripen, для противодействия российским атакам и реактивным дронам.

Зеленский рассказал, что защита от российских реактивных беспилотников стала одним из ключевых вопросов заседания Ставки. Украинская разведка располагает информацией об объемах производства вражеских дронов, поставках компонентов и планах их применения.

Для эффективного противодействия атакам необходимо не только ужесточать санкции и экспортный контроль, но и наращивать количество средств поражения. Над увеличением авиационного парка будут работать президент, Министерство иностранных дел и Министерство обороны.

Кроме того, Украина располагает большим количеством эффективных дронов-перехватчиков для борьбы с реактивными "Шахедами" и планирует заключить как можно больше контрактов на их поставку с отечественными производителями.