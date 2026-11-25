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Про це пише DefenceArabic.

Чому катарські Mirage 2000-5 можуть дістатися Сирії?

Сирійські урядовці планують обговорити можливу купівлю 12 винищувачів Mirage 2000-5 під час візиту до столиці Катару – Дохи.

Ще на початку осені 2026 року військове керівництво Сирії вело переговори про військово-технічну співпрацю з представниками Головного управління озброєнь (DGA) Міністерства оборони Франції. Це може свідчити про те, що Париж також готовий сприяти передачі цих літаків Сирії.

Водночас ці винищувачі раніше розглядали як потенційне підсилення української авіації. У березні 2026 року з'являлися повідомлення про можливий обмін 12 катарських Mirage 2000-5 на українські дрони-перехоплювачі. Однак Катар не поспішав реалізовувати цю пропозицію.

До 2024 року Сирія мала на озброєнні до 30 винищувачів МіГ-29 та до 10 бомбардувальників Су-24МК. Однак після падіння режиму Башара Асада Ізраїль почав систематично завдавати ударів по військових об'єктах на сирійській території.

Унаслідок цих атак Сирія втратила свою бойову авіацію. Тому можливе придбання Mirage 2000-5 могло б стати спробою відновити її бойові спроможності.

Водночас ЗМІ звертають увагу на технічний стан літаків. Катар поставив усі 12 винищувачів Mirage 2000-5 на зберігання ще у 2019 році, коли перейшов на французькі Rafale.

Тому, навіть якщо Сирія та Катар домовляться про угоду, винищувачі можуть потребувати значного обслуговування та відновлення. Їхній фактичний технічний стан після кількох років консервації наразі невідомий. Ці літаки могли б бути актуальнішими для України, яка продовжує протидіяти російській агресії та потребує посилення бойової авіації.

Нагадаємо, винищувачі Gripen мають з’явитися в Україні вже із січня 2027 року. Водночас Україні потрібно збільшувати кількість бойових літаків, зокрема F-16 та Gripen, для протидії російським атакам і реактивним дронам.

Зеленський розповів, що захист від російських реактивних безпілотників став одним із ключових питань засідання Ставки. Українська розвідка має інформацію про обсяги виробництва ворожих дронів, постачання компонентів та плани їхнього застосування.

Для ефективної протидії атакам необхідно не лише посилювати санкції та експортний контроль, а й нарощувати кількість засобів ураження. Над збільшенням авіаційного парку працюватимуть президент, Міністерство закордонних справ та Міністерство оборони.

Крім того, Україна має більше ефективних дронів-перехоплювачів для боротьби з реактивними "Шахедами" та планує максимально законтрактувати їх у вітчизняних виробників.