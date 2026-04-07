Война Украины в Средиземном море: как морские дроны топят корабли теневого флота России
- Украина развернула инфраструктуру в Ливии для ведения боевых действий против российского флота в Средиземном море, в частности с использованием морских дронов Magura V5.
- Расследование RFI о гибели генерала ГРУ Андрея Аверьянова было опровергнуто и удалено, а украинские морские дроны продолжают успешно атаковать российские цели на большом расстоянии от Украины.
В апреле 2026 года французское издание RFI выпустило расследование, которое показало качественный переход геополитической роли Украины. Наше государство уже воюет с Россией не только на фронте и в Черном море, но и через Ливию – в Средиземноморье.
Речь идет не о единичной спецоперации, а о целой инфраструктуре в западной части страны. Это более 200 украинских военных и специалистов, три точки дислокации, среди которых академия ВВС в Мисрате, база в Завии возле топливного комплекса Меллита и координационная площадка в столице – Триполи. Ливия стала для Киева частью новой логики войны на расстоянии.
RFI связывает ливийский плацдарм с ударами по российскому "теневому флоту" в Средиземном море, который успешно уничтожают украинские морские беспилотники. При чем здесь дроны “Магура” и как Украина меняет свой глобальный вес – читайте в материале 24 Канала.
Как Украина бьет по российскому флоту далеко от границ?
В декабре 2025 года Украина впервые поразила российский танкер Qendil воздушными дронами за более чем 2 000 километров от своей территории. В марте 2026-го российский LNG-танкер Arctic Metagaz загорелся и затонул в районе между Ливией и Мальтой, а Москва заявила, что его атаковали украинские морские дроны, запущенные с ливийского побережья.
На этом фоне Ливия выглядит удобным коридором для ударов по судам, которые Киев считает частью российской санкционной артерии.
Один из самых интересных материалов – утверждение, якобы на борту Qendil погиб высокопоставленный генерал ГРУ Андрей Аверьянов. Но именно здесь сюжет начинает буксовать. В то же время болгарский журналист-расследователь Христо Грозев называет эту историю "вполне фейковой" и заявил, что Аверьянов жив.
Справочно! Андрей Аверьянов – российский генерал-майор, которого открытые расследования называют командиром тайного подразделения ГРУ 29155. Именно с ним расследовательская организация Bellingcat Христо Грозева связывала телефонные контакты и сеть офицеров, которые работали под прикрытием, а британское расследование по делу отравления Дон Стерджес отмечало, что открытые источники идентифицируют Аверьянова как командира подразделения 29155 в 2017 – 2018 годах.
Это подразделение в западных расследованиях фигурирует как одна из самых агрессивных структур российской военной разведки: его связывали с отравлением Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери, с попыткой подрыва складов боеприпасов в чешских Врбетицах и с более широкой кампанией саботажа и подрывной деятельности в Европе. Reuters в 2021 году писал, что чешские следователи вышли на тех самых российских военных разведчиков, которых Великобритания разыскивала по делу Скрипалей, а более поздние материалы уже прямо описывали Аверьянова как фигуру, стоящую за подразделением 29155.
Аверьянов жив и является единственным источником этого ложного слуха является дискредитированный аккаунт в Telegram, который опубликовал его почти три месяца назад,
– написал Грозев.
Впоследствии RFI удалило свое расследование, где утверждалось, что генерал ГРУ Андрей Аверьянов погиб в декабре во время атаки украинских дронов на танкер QENDIL. В редакции объяснили это тем, что не учли данные о его поездке на Мадагаскар уже после даты, когда он якобы погиб.
После публикации расследования RFI о якобы гибели заместителя главы ГРУ и руководителя "Африканского корпуса" Андрея Аверьянова во время атаки на российский танкер Qendil возле Ливии, российская сторона это отрицает. Посольство России в Ливии также заявило, что генерал "жив и здоров", а информация о его смерти – лишь слухи.
Кроме того, появились данные, которые противоречат версии о его гибели: в конце декабря 2025 года Аверьянов якобы возглавлял российскую делегацию на Мадагаскаре, а в феврале 2026-го встречался с представителями этой страны в Москве. Фото с этой встречи также обнародовали в открытых источниках.
Что за дроны фигурируют в расследовании, и почему это важно?
Ключевой тип морского дрона, который фигурирует в этих публикациях, – Magura V5, украинский автономный надводный безэкипажный аппарат. Именно такой дрон, по данным RFI, поразил Arctic Metagaz. Этот тип дронов топил российские корабли возле Крыма, атаковал "Сергея Котова" и даже, в модифицированной версии, сбил российский вертолет Ми-8 в Черном море.
Говорится о платформе, которая эволюционировала из камикадзе-боеприпаса до многофункционального морского инструмента.
В этой эволюции хорошо видно, как Украина изменила саму природу морской войны. В частности последние версии Sea Baby – другой украинской линейки морских дронов – это устройства с дальностью до 1 500 километров, полезной нагрузкой до 2 000 килограммов и возможностью нести не только взрывчатку, но и реактивные системы или пулеметные установки.
Именно поэтому украинские морские беспилотники превратились из странной новинки в отдельный боевой класс. Они не только поджигают корабли, а заставляют противника менять маршруты, прятать флот подальше от берегов и переоборудовать охрану судоходства.
На украинском поле боя этот эффект уже ощутим. В 2024 году Украина фактически отбросила российский флот от части акватории Черного моря и заставила его держаться дальше от Крыма, чтобы обезопасить гражданское судоходство и экспортные маршруты.
А в конце 2024-го и в начале 2025-го морские дроны показали еще одно неприятное для Москвы свойство: они начали работать не только по кораблям, но и по воздушным целям, сбивая вертолеты.
Если RFI прав, то ливийский сюжет – это следующий шаг в той же логике. Украинская война выходит за пределы черноморского побережья и начинает работать через чужие порты, чужие политические расклады и чужие моря.
Станет ли присутствие в Ливии новой ступенькой для Украины?
Военный эксперт Павел Нарожный считает, что такое присутствие в Средиземноморье является признаком выхода Украины на следующий уровень в военно-политическом весе в мире.
С начала независимости Украина выполняла огромное количество международных миссий. Но в основном это были миротворческие миссии. Можно вспомнить Ирак, страны Африки и тому подобное. Однако в таком формате, когда Украина сама по себе без сотрудничества с союзниками имеет военные базы за рубежом – это действительно переход на другой, качественный уровень. Украина без союзников США и Европы имеет огромную военную роль и вес в этом мире.
Относительно того, почему именно Средиземное море стало новым "театром боевых действий" с морскими дронами – причиной тому является закрытый Босфор. Это единственный путь из Черного моря для российских военных кораблей, отмечает Нарожный. И он закрыт Турцией из-за конвенции Монтре 1936 года. По ней Турция не пропускает через Босфор военные корабли, которые участвуют в войнах, участницей которых Турция не является.
Единственная российская военная база вне собственно России и временно оккупированных территорий Украины и других государств является база в Сирии, говорит Нарожный.
После падения режима Башара Асада там, возможно, что-то немного из российского флота и осталось, но совсем немного.
Поэтому если действительно в Ливии существует база украинских специалистов, она нацелена на совсем другие задачи - уничтожать разведывательный флот России, который может маскироваться под гражданские корабли, и останавливать действие теневого флота России. Такие удары мы уже видели несколько раз и в Черном, и в Средиземном морях, когда уничтожили газовый танкер.
Поэтому здесь задача – больше остановить экономическую составляющую, потому что военной фактически не осталось.
Логичным является вопрос – стала ли Украина передовой державой в использовании морских дронов?
В странах НАТО морские дроны были еще задолго до полномасштабного вторжения, они были нацелены на разведывательные функции. А вот относительно ударных дронов, мы в этом направлении "пионеры" – я не могу вспомнить других роботизированных беспилотных комплексов, которыми бы управляли удаленно и которые бы наносили такие удары.
Так что, именно в таком формате Украина может действительно быть первой в мире. Однако украинские военные – не единственные операторы и производители морских дронов, отмечает эксперт. По его словам, весной 2026 года было опубликовано видео уничтожения в Черном море морского безэкипажного катера производства стран США. Нарожный не исключает, что союзники Украины могли испытывать эти катера на российском флоте в Черном море.
В целом эта история показывает не только то, что Украина научилась бить по российским целям далеко за пределами собственных берегов, но и то, насколько война в море стала игрой на опережение. Украинские морские дроны превратили Черное море в зону, где Россия больше не чувствует себя спокойно, на очереди теперь – Средиземное.
Часті питання
Какова роль Украины в Ливии и как это связано с ее геополитическим весом?
Расследование RFI показало, что Украина имеет военную инфраструктуру в западной части Ливии, что свидетельствует об изменении ее геополитической роли. Это часть новой логики войны на расстоянии, позволяющей Украине влиять на события в Средиземном море — в частности, на уничтожение российского теневого флота.
Какие типы дронов использует Украина для атак на российский флот?
Украина использует морские дроны типа "Magura V5", которые способны атаковать как морские, так и воздушные цели. Эти дроны стали важным компонентом в эволюции морской войны, позволяя уничтожать российские корабли вдали от украинских берегов.
Почему присутствие Украины в Средиземном море важно для ее военной стратегии?
Присутствие Украины в Средиземном море является стратегически важным из-за закрытого Босфора, который ограничивает движение российского флота. Это позволяет Украине осуществлять удары по российским целям и влиять на экономическую составляющую, в частности на российский теневой флот, который может маскироваться под гражданские корабли.
Каково значение морских дронов для Украины в контексте ее военной стратегии?
Использование морских дронов, таких как Magura V5, позволяет Украине эффективно атаковать российские цели далеко за пределами своих берегов, меняя природу морской войны. Это предоставляет Украине возможность не только поджигать корабли, но и заставлять противника менять маршруты, прятать флот и переоборудовать охрану судоходства. Таким образом, морские дроны становятся важным инструментом в укреплении военной стратегии Украины и ее влияния на международной арене.
Как расследование RFI повлияло на восприятие событий вокруг гибели генерала ГРУ Андрея Аверьянова?
Расследование RFI утверждало, что генерал ГРУ Андрей Аверьянов погиб во время атаки украинских дронов на российский танкер возле Ливии, но это вызвало сомнения. Болгарский журналист Христо Грозев назвал эту историю "вполне фейковой" и заявил, что Аверьянов жив. RFI удалило свое расследование после появления данных о поездке Аверьянова на Мадагаскар после даты его якобы гибели. Это подчеркнуло важность проверки фактов, поскольку российская сторона также отрицала сообщения о его смерти, назвав их слухами.