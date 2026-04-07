Война Украины в Средиземном море: как морские дроны топят корабли теневого флота России

В апреле 2026 года французское издание RFI выпустило расследование, которое показало качественный переход геополитической роли Украины. Наше государство уже воюет с Россией не только на фронте и в Черном море, но и через Ливию – в Средиземноморье.

Речь идет не о единичной спецоперации, а о целой инфраструктуре в западной части страны. Это более 200 украинских военных и специалистов, три точки дислокации, среди которых академия ВВС в Мисрате, база в Завии возле топливного комплекса Меллита и координационная площадка в столице – Триполи. Ливия стала для Киева частью новой логики войны на расстоянии.

RFI связывает ливийский плацдарм с ударами по российскому "теневому флоту" в Средиземном море, который успешно уничтожают украинские морские беспилотники. При чем здесь дроны “Магура” и как Украина меняет свой глобальный вес – читайте в материале 24 Канала.

Как Украина бьет по российскому флоту далеко от границ?

В декабре 2025 года Украина впервые поразила российский танкер Qendil воздушными дронами за более чем 2 000 километров от своей территории. В марте 2026-го российский LNG-танкер Arctic Metagaz загорелся и затонул в районе между Ливией и Мальтой, а Москва заявила, что его атаковали украинские морские дроны, запущенные с ливийского побережья.

На этом фоне Ливия выглядит удобным коридором для ударов по судам, которые Киев считает частью российской санкционной артерии.

Один из самых интересных материалов – утверждение, якобы на борту Qendil погиб высокопоставленный генерал ГРУ Андрей Аверьянов. Но именно здесь сюжет начинает буксовать. В то же время болгарский журналист-расследователь Христо Грозев называет эту историю "вполне фейковой" и заявил, что Аверьянов жив.

Справочно! Андрей Аверьянов – российский генерал-майор, которого открытые расследования называют командиром тайного подразделения ГРУ 29155. Именно с ним расследовательская организация Bellingcat Христо Грозева связывала телефонные контакты и сеть офицеров, которые работали под прикрытием, а британское расследование по делу отравления Дон Стерджес отмечало, что открытые источники идентифицируют Аверьянова как командира подразделения 29155 в 2017 – 2018 годах.



Это подразделение в западных расследованиях фигурирует как одна из самых агрессивных структур российской военной разведки: его связывали с отравлением Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери, с попыткой подрыва складов боеприпасов в чешских Врбетицах и с более широкой кампанией саботажа и подрывной деятельности в Европе. Reuters в 2021 году писал, что чешские следователи вышли на тех самых российских военных разведчиков, которых Великобритания разыскивала по делу Скрипалей, а более поздние материалы уже прямо описывали Аверьянова как фигуру, стоящую за подразделением 29155.

Аверьянов жив и является единственным источником этого ложного слуха является дискредитированный аккаунт в Telegram, который опубликовал его почти три месяца назад,

– написал Грозев.

Впоследствии RFI удалило свое расследование, где утверждалось, что генерал ГРУ Андрей Аверьянов погиб в декабре во время атаки украинских дронов на танкер QENDIL. В редакции объяснили это тем, что не учли данные о его поездке на Мадагаскар уже после даты, когда он якобы погиб.



Андрей Аверьянов / Фото росСМИ

После публикации расследования RFI о якобы гибели заместителя главы ГРУ и руководителя "Африканского корпуса" Андрея Аверьянова во время атаки на российский танкер Qendil возле Ливии, российская сторона это отрицает. Посольство России в Ливии также заявило, что генерал "жив и здоров", а информация о его смерти – лишь слухи.

Кроме того, появились данные, которые противоречат версии о его гибели: в конце декабря 2025 года Аверьянов якобы возглавлял российскую делегацию на Мадагаскаре, а в феврале 2026-го встречался с представителями этой страны в Москве. Фото с этой встречи также обнародовали в открытых источниках.

Что за дроны фигурируют в расследовании, и почему это важно?

Ключевой тип морского дрона, который фигурирует в этих публикациях, – Magura V5, украинский автономный надводный безэкипажный аппарат. Именно такой дрон, по данным RFI, поразил Arctic Metagaz. Этот тип дронов топил российские корабли возле Крыма, атаковал "Сергея Котова" и даже, в модифицированной версии, сбил российский вертолет Ми-8 в Черном море.

Говорится о платформе, которая эволюционировала из камикадзе-боеприпаса до многофункционального морского инструмента.



Характеристики Magura V5 / Инфографика 24 Канала

В этой эволюции хорошо видно, как Украина изменила саму природу морской войны. В частности последние версии Sea Baby – другой украинской линейки морских дронов – это устройства с дальностью до 1 500 километров, полезной нагрузкой до 2 000 килограммов и возможностью нести не только взрывчатку, но и реактивные системы или пулеметные установки.

Именно поэтому украинские морские беспилотники превратились из странной новинки в отдельный боевой класс. Они не только поджигают корабли, а заставляют противника менять маршруты, прятать флот подальше от берегов и переоборудовать охрану судоходства.



Морской дрон "Магура" / Фото 24 канала

На украинском поле боя этот эффект уже ощутим. В 2024 году Украина фактически отбросила российский флот от части акватории Черного моря и заставила его держаться дальше от Крыма, чтобы обезопасить гражданское судоходство и экспортные маршруты.

А в конце 2024-го и в начале 2025-го морские дроны показали еще одно неприятное для Москвы свойство: они начали работать не только по кораблям, но и по воздушным целям, сбивая вертолеты.

Если RFI прав, то ливийский сюжет – это следующий шаг в той же логике. Украинская война выходит за пределы черноморского побережья и начинает работать через чужие порты, чужие политические расклады и чужие моря.

Станет ли присутствие в Ливии новой ступенькой для Украины?

Военный эксперт Павел Нарожный считает, что такое присутствие в Средиземноморье является признаком выхода Украины на следующий уровень в военно-политическом весе в мире.

Павел Нарожный Военный эксперт С начала независимости Украина выполняла огромное количество международных миссий. Но в основном это были миротворческие миссии. Можно вспомнить Ирак, страны Африки и тому подобное. Однако в таком формате, когда Украина сама по себе без сотрудничества с союзниками имеет военные базы за рубежом – это действительно переход на другой, качественный уровень. Украина без союзников США и Европы имеет огромную военную роль и вес в этом мире.

Относительно того, почему именно Средиземное море стало новым "театром боевых действий" с морскими дронами – причиной тому является закрытый Босфор. Это единственный путь из Черного моря для российских военных кораблей, отмечает Нарожный. И он закрыт Турцией из-за конвенции Монтре 1936 года. По ней Турция не пропускает через Босфор военные корабли, которые участвуют в войнах, участницей которых Турция не является.

Единственная российская военная база вне собственно России и временно оккупированных территорий Украины и других государств является база в Сирии, говорит Нарожный.

Павел Нарожный Военный эксперт После падения режима Башара Асада там, возможно, что-то немного из российского флота и осталось, но совсем немного. Поэтому если действительно в Ливии существует база украинских специалистов, она нацелена на совсем другие задачи - уничтожать разведывательный флот России, который может маскироваться под гражданские корабли, и останавливать действие теневого флота России. Такие удары мы уже видели несколько раз и в Черном, и в Средиземном морях, когда уничтожили газовый танкер. Поэтому здесь задача – больше остановить экономическую составляющую, потому что военной фактически не осталось.

Логичным является вопрос – стала ли Украина передовой державой в использовании морских дронов?

Павел Нарожный Военный эксперт В странах НАТО морские дроны были еще задолго до полномасштабного вторжения, они были нацелены на разведывательные функции. А вот относительно ударных дронов, мы в этом направлении "пионеры" – я не могу вспомнить других роботизированных беспилотных комплексов, которыми бы управляли удаленно и которые бы наносили такие удары.

Так что, именно в таком формате Украина может действительно быть первой в мире. Однако украинские военные – не единственные операторы и производители морских дронов, отмечает эксперт. По его словам, весной 2026 года было опубликовано видео уничтожения в Черном море морского безэкипажного катера производства стран США. Нарожный не исключает, что союзники Украины могли испытывать эти катера на российском флоте в Черном море.

В целом эта история показывает не только то, что Украина научилась бить по российским целям далеко за пределами собственных берегов, но и то, насколько война в море стала игрой на опережение. Украинские морские дроны превратили Черное море в зону, где Россия больше не чувствует себя спокойно, на очереди теперь – Средиземное.