Новый рекорд: бойцы Национальной гвардии сбили вражеский разведывательный дрон на высоте 6400 метров

Бойцы подразделения ударных БПЛА "Lasar’s Group" Национальной гвардии Украины сбили российский разведывательный беспилотник ZALA Z-20 на высоте 6400 метров.

Об этом в среду, 29 июля, сообщил командующий Национальной гвардией генерал-майор Александр Пивненко.

Как военным удалось установить рекорд?

В конце июля на юге Украины экипаж перехватчиков подразделения Lasar's Group обнаружил и уничтожил российский разведывательный беспилотник ZALA Z-20.

По словам военных, этот дрон предназначен для ведения воздушной разведки и обнаружения целей на расстоянии более 100 километров.

Чтобы избежать поражения, оккупанты подняли беспилотник на высоту 6400 метров. Однако это не помешало украинскому экипажу выполнить поставленную задачу: пилот догнал цель и успешно ее уничтожил.

В Национальной гвардии подчеркнули, что этот перехват российского разведывательного БПЛА стал одним из рекордов по высоте.

Этот результат в очередной раз подтверждает высокий уровень подготовки военнослужащих Национальной гвардии Украины, эффективность применения современных беспилотных систем и способность выполнять боевые задачи даже в самых сложных условиях,

– подытожил Александр Пивненко.

Как происходил перехват беспилотника: смотрите видео

Напомним, ранее спецназовцы Центра специального назначения "Омега" Национальной гвардии Украины также уничтожили российский фронтовой бомбардировщик Су-24М. Он попал под прицел, пока находился на военном аэродроме "Саки" во временно оккупированном Крыму.

По словам Александра Пивненко, первый БПЛА попал в носовую часть Су-24М, второй нанес повторный удар в район топливных баков, окончательно приведя к его уничтожению.