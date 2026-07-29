Об этом в среду, 29 июля, сообщил командующий Национальной гвардией генерал-майор Александр Пивненко.
Как военным удалось установить рекорд?
В конце июля на юге Украины экипаж перехватчиков подразделения Lasar's Group обнаружил и уничтожил российский разведывательный беспилотник ZALA Z-20.
По словам военных, этот дрон предназначен для ведения воздушной разведки и обнаружения целей на расстоянии более 100 километров.
Чтобы избежать поражения, оккупанты подняли беспилотник на высоту 6400 метров. Однако это не помешало украинскому экипажу выполнить поставленную задачу: пилот догнал цель и успешно ее уничтожил.Не пропустите ни одной важной новости Подпишитесь на 24 Канал в Telegram
В Национальной гвардии подчеркнули, что этот перехват российского разведывательного БПЛА стал одним из рекордов по высоте.
Этот результат в очередной раз подтверждает высокий уровень подготовки военнослужащих Национальной гвардии Украины, эффективность применения современных беспилотных систем и способность выполнять боевые задачи даже в самых сложных условиях,
– подытожил Александр Пивненко.
Как происходил перехват беспилотника: смотрите видео
Напомним, ранее спецназовцы Центра специального назначения "Омега" Национальной гвардии Украины также уничтожили российский фронтовой бомбардировщик Су-24М. Он попал под прицел, пока находился на военном аэродроме "Саки" во временно оккупированном Крыму.
По словам Александра Пивненко, первый БПЛА попал в носовую часть Су-24М, второй нанес повторный удар в район топливных баков, окончательно приведя к его уничтожению.