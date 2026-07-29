Про це в середу, 29 липня, повідомив командувач Національної гвардії генерал-майор Олександр Півненко.

Як військовим вдалося встановити рекорд?

Наприкінці липня на півдні України екіпаж перехоплювачів підрозділу Lasar's Group виявив і знищив російський розвідувальний безпілотник ZALA Z-20.

За словами військових, цей дрон призначений для ведення повітряної розвідки та виявлення цілей на відстані понад 100 кілометрів.

Щоб уникнути ураження, окупанти підняли безпілотник на висоту 6400 метрів. Проте це не завадило українському екіпажу виконати заплановане: пілот наздогнав ціль і успішно її знищив.

У Національній гвардії наголосили, що це перехоплення російського розвідувального БпЛА стало одним із рекордів за висотою.

Цей результат вкотре підтверджує високий рівень підготовки військовослужбовців Національної гвардії України, ефективність застосування сучасних безпілотних систем та здатність виконувати бойові завдання навіть у найскладніших умовах,

– підсумував Олександр Півненко.

Як відбувалося перехоплення безпілотника: дивіться відео

Нагадаємо, раніше спецпризначенці Центру спеціального призначення "Омега" Національної гвардії України також знищили російський фронтовий бомбардувальник Су-24М. Під приціл він потрапив поки перебував на військовому аеродромі "Саки" в тимчасово окупованому Криму.

За словами Олександра Півненка, перший БпЛА влучив у носову частину Су-24М, другий завдав повторного удару в район паливних баків, остаточно спричинивши його знищення.