Что на самом деле угрожает наземным роботам на фронте: не только FPV и мины

Наземные роботизированные платформы все чаще берут на себя логистику, эвакуацию и боевые задачи. Однако потерять такую машину можно даже без попадания дрона, мины или артиллерийского боеприпаса. Одной из критических проблем остается способность НРП передвигаться по сложной местности и не переворачиваться.

Об этом в материале, предоставленном "Милитари24", рассказал военный эксперт, кандидат технических наук Александр Костур. Он проанализировал, как компоновка, ходовая часть и проходимость влияют на живучесть наземных роботизированных платформ. Ранее "Милитари24" рассказывал, как наземные роботизированные комплексы уже используются для эвакуации раненых и выполнения других опасных задач на фронте.

Застрявший робот фактически становится потерянной машиной

При разработке НРП много внимания уделяют защите электроники, системам управления и навигации, заметности машины и способности работать под воздействием РЭБ. Но этого недостаточно, если сама платформа не может преодолеть местность.

"Застревание и опрокидывание наземной роботизированной платформы почти равносильны потере НРП в результате обстрела или подрыва", – подчеркивает Александр Костур.

По его оценке, непродуманная компоновка или неудачный двигатель могут привести к застреванию или опрокидыванию, которые с вероятностью около 0,7 можно считать потерей НРП.

Для фронта это особенно критично. Роботы должны брать на себя риск, а не создавать новую необходимость отправлять военных за обездвиженную машину. Это касается и логистических платформ, и эвакуационных НРП, и боевых роботов.

Танковые колеи становятся серьезным препятствием для НРП

Небольшому наземному роботу приходится работать на той же местности, по которой движутся танки, САУ, БМП, БТР и бронеавтомобили.

На мягком грунте, особенно весной и осенью, такая техника оставляет глубокие колеи. Для большой бронемашины они могут не представлять серьезной проблемы, но компактный НРП рискует буквально застрять в них.

Именно поэтому Костур предлагает предъявлять достаточно высокие требования к геометрической проходимости платформ. НРП должен преодолевать подъем или спуск не менее чем на 30 градусов и двигаться поперек склона с уклоном от 20 градусов. Минимальный клиренс, по приведенной им оценке, должен составлять 200 миллиметров.

Упрощенная схема нормальных сил веса грузового НРП. Рисунок О. Костура

Еще одно требование связано с вертикальными препятствиями. Робот должен в обоих направлениях преодолевать стенку высотой около 350 миллиметров. Такой показатель эксперт связывает, в частности, со средним клиренсом военной техники и колеями, которые она оставляет.

На бумаге робот может быть устойчивым, а на поле боя перевернуться

Одних статических расчетов при создании НРП недостаточно.

При движении по неровной местности корпус раскачивается, подвеска изменяет его положение, шины деформируются и погружаются в грунт. Из-за этого реальная устойчивость платформы может отличаться от той, которую получили при простом расчете неподвижной машины.

Эксперт считает, что эти факторы необходимо учитывать при динамическом моделировании движения НРП.

Для боевых роботов проблема еще сложнее. На конструкцию влияет не только вес вооружения, но и отдача при стрельбе. В определенном положении боевого модуля она создает дополнительный момент, который может повлиять на устойчивость машины.

Это уже касается целого класса вооруженных платформ. Например, "Милитари24" писал о кодифицированном боевом НРК Tanchik Droid 12.7, который получил крупнокалиберный пулемет Browning M2. Для таких машин устойчивость шасси при ведении огня становится отдельной инженерной задачей.

Простая ходовая часть имеет скрытый недостаток

Почему конструкция НРП проста, тем легче ее производить, обслуживать и ремонтировать. Поэтому на украинских роботизированных платформах распространены ходовые части с жестким креплением колес.

Александр Костур называет среди их преимуществ простоту, ремонтопригодность и высокую живучесть. Но есть и существенные недостатки: худшая проходимость, нестабильность управления и больший риск опрокидывания.

На неровной поверхности НРП с жесткой подвеской в определенный момент может контактировать с землей лишь несколькими колесами. Из-за этого машина становится менее предсказуемой, может отклониться от нужной траектории, наехать на препятствие или опрокинуться.

Один из вариантов обеспечения постоянного контакта колес в НРП с жесткой подвеской. Рисунок О. Костура

Интересный пример другого подхода уже демонстрировали украинские производители. В НРК VARKHAN разработчики особо обращали внимание на конструкцию ходовой части, которая позволяет колесам лучше сохранять контакт с поверхностью при движении по сложному рельефу.

Подобный принцип инженер описывает как один из способов улучшения простой жесткой ходовой. Вместо полностью неподвижного крепления можно применить кинематические подвижные рычаги, которые позволяют колесам лучше повторять рельеф.

Главная задача робота – вернуться без помощи человека

Смысл наземной роботизации заключается не только в том, чтобы дистанционно переместить груз или оружие. НРП должен взять на себя ту часть работы, которая опасна для военного.

"Милитари24" уже рассказывал об использовании наземных роботов на участках, где их работа позволяет сократить присутствие людей. Но для этого робот должен самостоятельно пройти маршрут в двух направлениях.

Поэтому выживаемость НРП начинается не только с защиты от осколков, мин или РЭБ. Она зависит от геометрии машины, положения центра масс, клиренса, подвески и способности двигателя работать на реальном украинском бездорожье.

Когда платформа доставила боеприпасы, но застряла на обратном пути, ее задача выполнена лишь частично. А если для спасения робота приходится рисковать жизнями людей, одно из главных преимуществ наземной роботизации фактически исчезает.