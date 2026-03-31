Там, где людям опасно: бойцы показали эвакуацию раненого наземным роботизированным комплексом
- Украинские военные используют наземные роботизированные комплексы для эвакуации раненых из опасных территорий.
- Эти роботы также способны подвозить боеприпасы, подходить к врагу и определять маршруты для штурмов.
Украинские военные на фронте активно используют наземные роботизированные комплексы. НРК помогают заменять людей на некоторых задачах.
Например, проводить эвакуацию раненых. Об этом рассказали в 210 отдельном штурмовом полку.
Как проходит эвакуация с помощью НРК?
В бригаде заметили, что наземные роботизированные комплексы работают там, где слишком опасно для человека.
Военные показали видео, на котором можно увидеть успешную эвакуацию раненого собрата.
Боец разместил его на НРК, и робот направился в безопасное место.
К слову, такие роботы могут также подвозить боеприпасы и другие ресурсы к "нулю", подойти вплотную к врагу, определить маршрут для штурмов и тому подобное.
Что еще известно о наземных роботизированных комплексах?
Наземный роботизированный комплекс (НРК) Droid TW 7.62 украинской компании DevDroid уничтожил двух дронов-"ждунов" и российских военных. Роботом управлял оператор подразделения Disney Squad, рассказали в компании DevDroid 24 Каналу.
Военный эксперт Павел Нарожный в комментарии 24 Каналу отметил, что НРК могут заменить до 30% пехоты. В то же время их использование не уменьшит темпы мобилизации.
Между тем украинская компания DevDroid недавно презентовала НРК Droid NW 40 с автоматическим гранатометом на выставке BEDEX в Брюсселе. Он поддерживает шесть типов связи и обеспечивает поражение целей до 2 километров с возможностью дистанционного управления через зашифрованный интернет-канал.