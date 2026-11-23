Украина в 2026 году планирует изготовить сотни крылатых ракет "Нептун", а выпуск "Паляниц" превысил 1000 единиц. При наличии дополнительного финансирования предприятия способны существенно нарастить темпы производства.

Об этом рассказал генеральный конструктор и генеральный директор конструкторского бюро "Луч" Олег Коростелев изданию The Wall Street Journal.

От нехватки средств до флагмана дальнобойного оружия

По словам Коростелева, украинский оборонный сектор вышел на уровень, когда любое нападение дорого обойдется врагу.

Руководитель предприятия рассказал, что разработку комплекса "Нептун" конструкторское бюро начало еще в 2010 году. Однако финансирование на его производство поступило лишь в конце 2020 года, когда вопрос о нехватке средств был поднят на совещании с участием президента Владимира Зеленского.

Переломным моментом для страны и ее оборонной промышленности стало боевое испытание "Нептуна" в апреле 2022 года, говорят украинские чиновники. Это не только подняло боевой дух украинцев, но и убедило международных партнеров в перспективности инвестиций в украинскую оборонную промышленность.

Модификации "Нептуна" и дрон-ракеты

Сегодня украинские инженеры разрабатывают как минимум две версии крылатой ракеты. Как пишет Militarnyi, модификация с условным названием "Длинный Нептун" (Р-360Л) имеет заявленную дальность полета до 1000 километров и боевую часть весом 260 килограммов. Она способна лететь над сложным рельефом местности и проходить маршрут без спутниковой навигации.

Параллельно существует версия "Толстый Нептун", которую оснастили дополнительными боковыми баками для топлива. Благодаря этому дальность полета ракеты увеличилась до 400–600 километров при сохранении боевой части массой 150 килограммов.

Кроме того, оборонный сектор наращивает производство малогабаритных реактивных средств. В частности, дрон-ракета UAV-290 "Паляница" имеет дальность до 650 километров, развивает скорость до 800 километров в час и несет 100 килограммов боевой части. Ее усовершенствованным продолжением стала ракета Areion, предназначенная для нанесения ударов по прибрежным объектам и инфраструктуре в глубоком тылу противника.

В ноябре 2026 года дальнобойные ракеты Р-360 "Нептун" атаковали железнодорожную часть Керченского моста, остановив движение поездов.