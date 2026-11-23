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Про це розповів генеральний конструктор і генеральний директор конструкторського бюро "Луч" Олег Коростельов виданню The Wall Street Journal.

Від браку коштів до флагмана далекобійної зброї

За словами Коростельова, український оборонний сектор вийшов на рівень, коли будь-який напад дорого коштуватиме ворогу.

Керівник підприємства розповів, що розробку комплексу "Нептун" конструкторське бюро розпочало ще у 2010 році. Проте фінансування на його виробництво надійшло лише наприкінці 2020 року, коли питання нестачі фінансування порушили на нараді за участю президента Володимира Зеленського.

Переломним моментом для країни та її оборонної промисловості стало бойове випробування "Нептуна" у квітні 2022 року, кажуть українські посадовці. Це не лише підняло бойовий дух українців, а й переконало міжнародних партнерів у перспективності інвестицій в українську оборонку.

Модифікації "Нептуна" та дрон-ракети

Сьогодні українські інженери розвивають щонайменше дві версії крилатої ракети. Як пише Militarnyi, модифікація з умовною назвою "Довгий Нептун" (Р-360Л) має заявлену дальність польоту до 1000 кілометрів і бойову частину вагою 260 кілограмів. Вона здатна летіти над складним рельєфом місцевості та проходити маршрут без супутникової навігації.

Паралельно існує версія "Товстий Нептун", яку оснастили додатковими бічними баками для пального. Завдяки цьому дальність польоту ракети зросла до 400 – 600 кілометрів за збереження бойової частини масою 150 кілограмів.

Крім цього, оборонний сектор масштабує випуск малогабаритних реактивних засобів. Зокрема, дрон-ракета UAV-290 "Паляниця" має дальність до 650 кілометрів, розвиває швидкість до 800 кілометрів на годину й несе 100 кілограмів бойової частини. Її вдосконаленим продовженням стала ракета Areion, призначена для ударів по прибережних об'єктах та інфраструктурі в глибокому тилу ворога.

У листопаді 2026 року далекобійні ракети Р-360 "Нептун" атакували залізничну частину Керченського мосту, зупинивши рух поїздів.