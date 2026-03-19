В США представили гиперзвуковую ракету с инновационным двигателем на жидком топливе
- ВВС США провели испытательный полет новой гиперзвуковой ракеты с двигателем на жидком топливе, который работает на нетоксичных компонентах.
- Жидкостный двигатель Draper обеспечивает некриогенное хранение и маневрирование ракеты на протяжении всего полета, что выделяет его среди других систем.
Недавно ВВС США провели испытательный полет новой гиперзвуковой ракеты с двигателем на жидком топливе. Такие двигатели работают на нетоксичных топливных компонентах, которые не требуют строгих условий хранения.
После создания новой технологии ВВС также начали проверять, могут ли гиперзвуковые самолеты быть быстрее и доступнее. Об этом сообщили в Breaking Defense.
Что известно о новой разработке США?
Жидкостный двигатель Draper на станции Большой Медведицы (компания, которая создала ракету – 24 Канал) обеспечивает некриогенное хранение и регулируемый полет в атмосфере и вне ее.
Руководитель программы Катрина Горнштейн объяснила, какое ключевое значение двигателя и отметила, что он работает на нетоксичном топливе, которое можно хранить в широком диапазоне температур.
Для гиперзвуковых полетов особенность в том, что топливо и окислитель мы берем с собой, поэтому скорость воздуха и высота нас не ограничивают, как в воздушно-реактивных двигателях,
– заявила Горнштейн.
Такой двигатель позволяет ракете маневрировать на протяжении всего полета, что отличает его от обычных ускорительных систем.
Испытания ракеты с уникальным двигателем / Фото Breaking Defense
В компании заявили, что основная цель такого проекта – это обеспечение военных истребителей высокой скоростью и доступной массой.
