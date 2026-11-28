Украинские защитники существенно улучшили качество ударов по российским НПЗ благодаря спутниковой системе High Sky. Она работает прямо на территории противника и позволяет операторам наносить удары одновременно по нескольким целям.

Об использовании новой спутниковой технологии во время операций в глубоком тылу врага в эфире 24 Канала рассказал военный обозреватель Денис Попович. По его словам, развертывание этой системы существенно повысило эффективность ударных беспилотников ВСУ.

Система High Sky и удар по нефтяному сектору

Применение спутниковой технологии High Sky стало переломным фактором, который позволил существенно повысить точность и разрушительную силу атак на стратегические объекты российского топливно-энергетического комплекса.

О ней уже давно говорили, и я отмечал, что качество поражения этих НПЗ улучшилось. И когда я говорил о лучшем качестве, я имел в виду именно использование этой системы,

– отметил Попович.

Новое техническое решение позволяет операторам переключаться между беспилотниками непосредственно во время полета над объектом, концентрируя удары на различных критически важных установках.

Из-за систематических атак на заводы и резервуары оккупанты вынуждены сокращать добычу нефти. Если из-за повреждений переработки остановятся скважины в определенных российских регионах, запустить их повторно станет практически невозможно, что наносит экономике агрессора непоправимый ущерб.

Ограничения Starshield и ситуация вокруг Крымского моста

В то же время украинские защитники сталкиваются с серьезными трудностями из-за ограничения в работе терминалов Starshield на временно оккупированных территориях. Это существенно мешает своевременному перехвату вражеских воздушных целей над южными регионами.

Если Starshield не работает должным образом на временно оккупированных территориях, мы должны перехватывать дроны над подконтрольными территориями. А между Запорожьем и условной линией фронта где-то двадцать – двадцать пять километров. Если мы перехватываем этот дрон в этом промежутке, то времени на реакцию остается немного,

– отметил обозреватель.

Также аналитик обратил внимание на состояние Крымского моста, где автомобильный участок подвергся критическим разрушениям, а движение по железной дороге остается крайне ограниченным. Полный вывод сооружения из строя прервет морскую логистику россиян, поскольку паромная переправа не способна справиться с такими объемами грузов.

Ранее стало известно, что во время операций против переправы через Керченский пролив военные использовали систему связи HiSKY, который также используется в России в качестве эффективной альтернативы Starlink.

По данным СМИ, эта система обеспечивает бесперебойное управление беспилотниками и передачу видеосигнала в реальном времени без географических ограничений, стабильно работает в воздушном пространстве самой России и обладает высокой устойчивостью к вражеским средствам радиоэлектронной борьбы.