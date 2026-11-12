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Последнее событие 1 ч назад
Зеленский обсудил с Рютте проблемы со системой Starshield и ПВО
Президент Украины подчеркнул угрозу, связанную с искусственными ограничениями связи и нехваткой противоракет. Марк Рютте подтвердил готовность предоставить ракеты PAC-2 и PAC-3. источник
SpaceX опровергла введение новых ограничений для Starshield
В компании назвали заявления украинской стороны ложными, отметив, что никаких изменений в условиях предоставления услуг не происходило. Заявление представители компании передали изданию Ars Technica.
Более 100 конгрессменов потребовали возобновить работу Starshield
Двухпартийная группа из 105 законодателей призвала администрацию США и SpaceX немедленно выяснить причины сбоев и восстановить полный доступ. Конгрессмены подчеркнули, что ограничение связи играет на руку России. источник
Еврокомиссия призвала снять ограничения на связь для ВСУ
В Европейской комиссии назвали сбои в работе военной системы недопустимыми и призвали срочно восстановить полноценное функционирование системы.
В Украине зафиксировали превышение скорости Starshield до 161 км/ч
Украинские военные обнаружили искусственное ограничение работы терминалов на линии фронта и на оккупированных территориях. Из-за этого перехват высокоскоростных беспилотников противника стал невозможен. источник
Украинские Силы обороны вновь столкнулись с системными сбоями в работе системы спутниковой связи Starshield. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский во время саммита Европейского политического сообщества в Ирландии.
Угроза для перехвата воздушных целей
Установленный лимит скорости в 161 километр в час блокирует перехват российских реактивных ударных беспилотников. Как подчеркнул эксперт по вооружению Иван Киричевский в эфире 24 Канал, эти проблемы непосредственно наносят ущерб противовоздушной обороне, однако отказаться от системы Украина не может из-за отсутствия полноценного дублирования.
Международная реакция и позиция союзников
На фоне дефицита средств ПВО Владимир Зеленский провел переговоры с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. Глава Альянса выразил готовность помочь Украине ракетами-перехватчиками PAC-2 и PAC-3 для защиты от российской баллистики.
В то же время в Соединенных Штатах 105 членов двухпартийной конгрессской группы по вопросам Украины направили официальное обращение в Белый дом и компанию SpaceX. Конгрессмены требуют полного отчета о причинах блокировки и немедленного снятия искусственных барьеров.
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