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В эфире В Украине вновь ограничили скорость работы Starshield: перебои со связью мешают сбивать дроны

Андрей Шляхтин
В Украине вновь ограничили скорость Starshield 12.11.2026: где наблюдаются перебои со связью

Главные события на эту минуту

  • Скорость терминалов Starshield на фронте и в оккупированных районах вновь ограничили до 161 километра в час.
  • Из-за ограничения скорости украинские беспилотники не могут догонять и сбивать реактивные дроны Shahed.
  • Зеленский обсудил сбои в работе Starshield и дефицит ракет PAC-2 и PAC-3 с генеральным секретарем НАТО Рютте.
  • Более 100 конгрессменов США потребовали от администрации Трампа и SpaceX немедленно восстановить доступ.
  • Компания SpaceX официально опровергла какие-либо изменения в работе системы Starshield в Украине.

Хронология событий

Последнее событие 1 ч назад

12 ноября 2026

Зеленский обсудил с Рютте проблемы со системой Starshield и ПВО

Президент Украины подчеркнул угрозу, связанную с искусственными ограничениями связи и нехваткой противоракет. Марк Рютте подтвердил готовность предоставить ракеты PAC-2 и PAC-3. источник

SpaceX опровергла введение новых ограничений для Starshield

В компании назвали заявления украинской стороны ложными, отметив, что никаких изменений в условиях предоставления услуг не происходило. Заявление представители компании передали изданию Ars Technica.

Более 100 конгрессменов потребовали возобновить работу Starshield

Двухпартийная группа из 105 законодателей призвала администрацию США и SpaceX немедленно выяснить причины сбоев и восстановить полный доступ. Конгрессмены подчеркнули, что ограничение связи играет на руку России. источник

Еврокомиссия призвала снять ограничения на связь для ВСУ

В Европейской комиссии назвали сбои в работе военной системы недопустимыми и призвали срочно восстановить полноценное функционирование системы.

В Украине зафиксировали превышение скорости Starshield до 161 км/ч

Украинские военные обнаружили искусственное ограничение работы терминалов на линии фронта и на оккупированных территориях. Из-за этого перехват высокоскоростных беспилотников противника стал невозможен. источник

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Украинские Силы обороны вновь столкнулись с системными сбоями в работе системы спутниковой связи Starshield. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский во время саммита Европейского политического сообщества в Ирландии.

 
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Угроза для перехвата воздушных целей

Установленный лимит скорости в 161 километр в час блокирует перехват российских реактивных ударных беспилотников. Как подчеркнул эксперт по вооружению Иван Киричевский в эфире 24 Канал, эти проблемы непосредственно наносят ущерб противовоздушной обороне, однако отказаться от системы Украина не может из-за отсутствия полноценного дублирования.

Международная реакция и позиция союзников

На фоне дефицита средств ПВО Владимир Зеленский провел переговоры с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. Глава Альянса выразил готовность помочь Украине ракетами-перехватчиками PAC-2 и PAC-3 для защиты от российской баллистики.

В то же время в Соединенных Штатах 105 членов двухпартийной конгрессской группы по вопросам Украины направили официальное обращение в Белый дом и компанию SpaceX. Конгрессмены требуют полного отчета о причинах блокировки и немедленного снятия искусственных барьеров.

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