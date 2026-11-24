Про це президент розповів в інтерв'ю для Bloomberg.

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Чому ситуація зі Starshield викликає занепокоєння?

За словами Зеленського, обмеження у використанні терміналів Starshield досі фіксуються. Президент наголосив, що через це Сполучені Штати опиняються в дуже незручному становищі.

Він зауважив, що з політичного погляду дії Вашингтона можуть виглядати так, ніби США дотримуються того самого курсу, що й російський диктатор Володимир Путін, який прагне змусити Україну капітулювати.

З політичного погляду виглядає так, ніби Америка дотримується того самого курсу, що й Путін, який хоче змусити Україну капітулювати– підкреслив президент.

Зазначимо, що українські військові вже кілька разів стикались з обмеженнями швидкості роботи супутникових систем Starlink і Starshield. Зокрема, проблеми фіксували вздовж лінії фронту та на тимчасово окупованих територіях. Через це дрони-перехоплювачі не могли розвивати необхідну швидкість для ефективного знищення російських реактивних "Шахедів".